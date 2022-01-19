صحف عالمية: عقوبات أمريكية محتملة ضد أوكرانيين موالين لروسيا .. و"ذوبان الجليد" بين تركيا وإسرائيل

ركزت الصحف العالمية على تطورات الأزمة الأوكرانية، والعقوبات الأمريكية المحتملة على موالين لروسيا في أوكرانيا، كما تطرقت إلى ”ذوبان الجليد“ بين تركيا وإسرائيل.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات مالية على ”عملاء موالين لروسيا“ في أوكرانيا، تزامنا مع توجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أوروبا للقاء القيادة الأوكرانية ونظيره الروسي في إطار استعراض الدبلوماسية والضغط الذي تأمل الولايات المتحدة أن يثني موسكو عن غزو جارتها.

ومع تصاعد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لاتخاذ إجراءات سريعة لردع التصعيد الروسي، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين بارزين قولهم إن ”الإجراء المقبل ضد الأفراد الأوكرانيين بدلا من الحكومة الروسية يؤكد بعض اهتمام الإدارة باستنفاد السبل الدبلوماسية مع موسكو“، حيث تأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في تحقيق انفراجة دبلوماسية بعد أن فشلت أربع جولات من المحادثات الأسبوع الماضي في تضييق الفجوة بين موسكو والدول الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يتم الإعلان عن العقوبات، التي من شأنها أن تجمد أصول أربعة أفراد على الأقل يعملون نيابة عن روسيا، في وقت مبكر من يوم غد الخميس، موضحة أنها ستكون هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أبريل/ نيسان الماضي، بهدف معاقبة الأفراد المرتبطين بـ“العدوان الخارجي“ لروسيا.

وأضاف المسؤولون أن ”الإدارة تبذل قصارى جهدها لتسليط الضوء على ممارسات التضليل التي يتبعها الكرملين وتقويض جهود روسيا المستمرة لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا“، مشيرين إلى أن ”روسيا تضع الأساس لخيار اختلاق ذريعة للغزو، بما في ذلك الأنشطة التخريبية والهجمات المعلوماتية المؤثرة“.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا الأفراد الذين ستستهدفهم العقوبات.

إسقاط التهديد عن البنوك الروسية

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إن أوروبا والولايات المتحدة تخلتا بهدوء عن خطة لطرد روسيا من نظام المدفوعات الدولي المهيمن في العالم (سويفت) إذا غزت أوكرانيا.

ورأت الصحيفة أن طرد روسيا من نظام ”سويفت“، سيقطع فعليا البنوك الروسية عن الغرب بين عشية وضحاها، ويمنع النظام المالي الروسي من الوصول إلى مدفوعات الدولار، كما حدث لإيران وكوريا الشمالية في العام السابق“.

وأضافت الصحيفة أن بعض الحكومات الغربية تشعر بالقلق من أن الإجراء قد يأتي بنتائج عكسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه قد يلحق أضرارا جسيمة باقتصاديات ألمانيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين لديهم تجارة كبيرة مع روسيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإجراء قد يقوض أيضا نظام ”سويفت“ نفسه من خلال تشجيع روسيا والصين على تطوير شبكات منافسة للمدفوعات.

صفحة جديدة بين أنقرة وتل أبيب

تطرقت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية إلى ذوبان الجليد بين أنقرة وتل أبيب، بعد إشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، إلى انفراجة جديدة في العلاقات بعد محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي دعاه لزيارة تركيا.

وذكرت أن هرتسوغ أول رئيس إسرائيلي يزور تركيا منذ زيارة شيمون بيريز عام 2007.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن المحادثات جارية بين مكتبي الرئيسين التركي والإسرائيلي لترتيب الزيارة.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية تأكيدها أن التحسن في العلاقات بين تل أبيب وأنقرة لن يأتي على حساب تحالف إسرائيل مع اليونان وقبرص، الخصمين التاريخيين لتركيا.

وأوضحت الصحيفة أن التنقيب عن الغاز الطبيعي وتطويره، وهو مجال تعمل فيه إسرائيل مع اليونان وقبرص، كان مصدر احتكاك بين الدولتين الأخيرتين وتركيا.