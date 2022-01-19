واشنطن تعرب عن قلقها من احتمال أن تنشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا

أعرب مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين الثلاثاء عن خشية الولايات المتحدة من احتمال أن يصبح تواجد القوات الروسية في بيلاروسيا لإجراء مناورات عسكرية دائما، وبالتالي يمهد لنشر أسلحة نووية روسية في هذا البلد المتاخم لأوكرانيا وبولندا.

وتوجهت قوات عسكرية روسية إلى بيلاروس بعد إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حليف موسكو الاثنين أن البلدين سيجريان مناورات عسكرية مشتركة الشهر المقبل.

وهذه الخطوة التي جاءت دون إشعار مسبق لدول المنطقة كما جرت العادة رفعت من مستوى التوتر مع الغرب الذي يخشى غزوا روسيا محتملا لأوكرانيا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن حجم القوات الروسية التي تصل الى موسكو ”أبعد مما نتوقعه من مناورات عادية“.

وأضاف ”التوقيت جدير بالملاحظة، وبالطبع يثير مخاوف من نية روسيا نشر قوات في بيلاروسيا تحت ستار المناورات العسكرية المشتركة بهدف شن هجوم محتمل ضد أوكرانيا“.

وأشار المسؤول الى أن التعديلات المقترحة على دستور بيلاروسيا في استفتاء مقرر الشهر المقبل قد يسمح للوجود العسكري الروسي بأن يصبح دائما.

وتابع ”مسودة التعديلات الدستورية هذه قد تشير إلى مخطط بيلاروس للسماح لقوات روسية تقليدية ونووية بالتمركز على أراضيها“، مؤكدا أن هذا يمثل ”تحديا للأمن الأوروبي وقد يتطلب ردا“.

ولفت المسؤول الأمريكي الى أن ”لوكاشينكو مع مرور الوقت بات يعتمد أكثر فأكثر على روسيا في شتى أنواع الدعم. ونعلم أنه لا يحصل على هذا الدعم بشكل مجاني“.

وأضاف ”من الواضح أن روسيا تستغل ضعف لوكاشينكو وتطالبه بقليل من سندات الدين المتراكمة“.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الثلاثاء، إن أزمة أوكرانيا خطيرة للغاية، وإن روسيا يمكن أن تشن هجوما في أي وقت.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كييف الأربعاء، حيث سيجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا.

وسيسعى بلينكن إلى نزع فتيل أزمة مع موسكو بشأن أوكرانيا عندما يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في جنيف يوم الجمعة، بعد اجتماعات مع القادة الأوكرانيين في كييف ومسؤولين أوروبيين في برلين.