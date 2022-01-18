رئيسا تركيا وصربيا يتفقان على التوسط في أزمة البوسنة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم الثلاثاء، على التوسط في محادثات أزمة تشمل جميع الأطراف في البوسنة بعد الانتخابات في صربيا التي ستُجرى، أبريل/نيسان المقبل.

وبدأت الأزمة بعد أن وافق المشرعون القوميون في كيان صربي شبه مستقل تشكل في البوسنة بعد الحرب على اقتراح غير ملزم، العام الماضي، لبدء سحب الكيان من القوات المسلحة البوسنية، والنظامين الضريبي والقضائي، في ذلك البلد، وهي خطوة يدعمها منذ وقت طويل زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك.

وانتقدت تركيا الخطوة التي وصفتها بأنها ”خاطئة وخطيرة“، وعرضت التوسط في الأزمة التي أثارت مخاوف من انتكاسة تعيد تفجير الصراع العرقي. وترتبط تركيا منذ أمد بعيد بعلاقات عميقة الجذور مع دول البلقان.

ويصر دوديك العضو الصربي في الرئاسة الجماعية للبوسنة، على أن الدولة التي يشارك في قيادتها ”مستحيلة“.

وكان دوديك من قبل معتدلًا ومحميًا من الغرب، لكنه أصبح لاحقًا قوميًا ومدعومًا من روسيا.

ويؤكد دوديك أن هناك 140 قرارًا لنقل الصلاحيات من الكيانات إلى الحكومة المركزية يريد استعادتها كلها، بدءًا بالجيش، والقضاء، والضرائب.

ويتهم الغرب بإضعاف جمهورية الصرب على مر السنين عبر تعزيز الدولة المركزية من خلال إصلاحات فرضها في عملية يريدها البوسنيون المسلمون.

وبعد الحرب، التي دارت رحاها بين 1992 و1995، وراح ضحيتها 100 ألف قتيل، انقسمت البوسنة إلى منطقتين تتمتعان بحكم ذاتي واسع هما: جمهورية صربية، واتحاد يهيمن عليه البوسنيون والكروات، وتعمل المنطقتان في ظل حكومة مركزية فضفاضة.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع فوتشيتش بعد محادثات في أنقرة، إنه ”يجب أن ينأى الصرب، والكروات، والبوسنيون، على حد سواء بأنفسهم عن اتخاذ خطوات تُعرض وحدة أراضي البوسنة للخطر، وإن على الجميع التصرف بحس المسؤولية“، مضيفًا أنه ”بعد الانتخابات الصربية، نريد جمع قادة هذه المجموعات الثلاث ونجتمع معهم. ولنتخذ خلال هذا الاجتماع خطوات لضمان وحدة أراضي البوسنة، والمحادثات يمكن أن تُعقد في إسطنبول أو بلغراد“.

في المقابل، قال فوتشيتش خلال المؤتمر الصحفي إن ”صربيا ملتزمة بسلامة أراضي البوسنة، وإن الحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان أمر بالغ الأهمية إلى جانب احترام الخلافات“.