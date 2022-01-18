خلال اتصال مع محمد بن زايد.. رئيس إسرائيل يدين اعتداءات الحوثي على الإمارات

أدان رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، ”الاعتداءات الإرهابية الحوثية“، التي تعرضت لها مواقع مدنيّة في دولة الامارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الثلاثاء، من الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إسرائيل أدان خلاله الاعتداءات الحوثية الإرهابية على الإمارات#وام https://t.co/ULX67AcWFz pic.twitter.com/YDRxHI1KMM — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 18, 2022

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ تأكيده ”رفض بلاده هذه الاعتداءات، وتأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها“.

وقدم الرئيس الإسرائيلي خلال الاتصال ”تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد في ضحايا الاعتداءات الإرهابية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين“.

من جانبه، شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على ”ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها“.

وتأتي الإدانة الإسرائيلية للهجوم الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، في ظل تواصل مستمر من الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي، حيث أدانت العديد من الدول بأشد العبارات الهجوم الحوثي، معلنة تضامنها مع دولة الإمارات.

وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت عند الساعة العاشرة من صباح الإثنين منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أسفرت الهجمات عن انفجار ثلاثة صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين، بينما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

ومساء اليوم الثلاثاء، دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي وإدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

وقدمت الإمارات رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر كانون الثاني/يناير، طلبت فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي.

وحسب الوكالة، ”تدين الرسالة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد“.