البيت الأبيض: روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي وقت

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الثلاثاء، إن أزمة أوكرانيا خطيرة للغاية، وإن روسيا يمكن أن تشن هجوما في أي وقت.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كييف غدا الأربعاء، حيث سيجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا.

وسيسعى بلينكن إلى نزع فتيل أزمة مع موسكو بشأن أوكرانيا عندما يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في جنيف يوم الجمعة، بعد اجتماعات مع القادة الأوكرانيين في كييف ومسؤولين أوروبيين في برلين.

ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي كذلك في برلين وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ثم مع المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وكانت محادثات أمريكية مع روسيا قد انتهت الأسبوع الماضي، إلى طريق مسدود، وسط مخاوف لدى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من استعداد موسكو لغزو أوكرانيا مرة أخرى.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن ”الولايات المتحدة لا تريد صراعا، نريد السلام“.

وأضاف المسؤول للصحفيين أن ”الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين قادر على اتخاذ خطوات لتهدئة هذه الأزمة حتى تتمكن الولايات المتحدة وروسيا من بناء علاقة لا تقوم على عداء أو أزمة“.

وتنفي روسيا التخطيط لهجوم عسكري جديد.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن ”سيناقش الاتصالات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة مع روسيا والجهود المشتركة لردع عدوان روسي آخر على أوكرانيا، بما في ذلك استعداد الحلفاء والشركاء لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا“.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن بلينكن تحدث مع لافروف، اليوم الثلاثاء، ودعا إلى وقف التصعيد.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن ”الوزيرين قررا خلال الاتصال أن عقد اجتماع مباشر سيكون مفيدا“.

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تنظر في وقف خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على حكومته لاتخاذ موقف أكثر شدة في التعامل مع الكرملين.

والتقى شولتس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في برلين لمناقشة الخطوات التالية بعد المباحثات بين روسيا والدول الغربية، بشأن نشر الكرملين قوات على امتداد الحدود الأوكرانية، والتي انتهت دون تحقيق أي تقدم الأسبوع الماضي.