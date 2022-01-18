أردوغان: نجري محادثات مع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ وقد يزور تركيا قريبا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن وجود محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مرجحاً أن تكون له زيارة إلى تركيا قريباً، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ووفق الوكالة، أشار أردوغان إلى أنه ”من الممكن أن تكون للرئيس إسحاق هرتسوغ زيارة إلى تركيا“.

أردوغان (عن العلاقات مع إسرائيل): هناك محادثات مع الرئيس هرتسوغ ومن الممكن أن تكون له زيارة إلى تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 18, 2022

وفيما يتعلق بإمكانية التعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط، قال أردوغان إن ”الهدف إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية، وسنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل“.

#عاجل | أردوغان (عن احتمالية التعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط): الهدف إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية وسنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 18, 2022

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في وقت سابق، أن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مع مصر وإسرائيل، كما أجرى أردوغان في شهر نوفمبر الماضي، مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعد إطلاق تركيا سراح زوجين إسرائيليين كانا محتجزين لتصويرهما أحد القصور الرئاسية التركية بإسطنبول.

وحينها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ”أردوغان تدخل شخصيا في قضية الزوجين الإسرائيليين، الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الإفراج عنهما وعودتهما إلى إسرائيل“، مشيرة إلى ”سعي الرئيس التركي للتقارب مع تل أبيب وإنهاء الخلافات العالقة“.