بلينكن يدعو إلى "مسار دبلوماسي" حول أوكرانيا.. ولافروف: نريد أجوبة "ملموسة"

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى نهج دبلوماسي لوضع حد للأزمة في أوكرانيا، وذلك من خلال اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حسبما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قبيل توجه الوزير الأمريكي إلى أوكرانيا، إن ”بلينكن شدد على أهمية الاستمرار في مسار دبلوماسي لخفض التصعيد الناجم عن تعزيزات عسكرية روسية مثيرة للقلق في أوكرانيا ومحيطها“، مضيفا أن ”وزير الخارجية أكد مجددا التزام الولايات المتحدة الثابت حيال سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وشدد على أن البحث في الأمن الأوروبي يجب أن يشمل الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والشركاء الأوروبيين، وبينهم أوكرانيا“.

بدوره؛ أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن روسيا تريد أجوبة ”ملموسة“ لمطالب طرحتها خلال محادثات، الأسبوع الماضي، بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف اشترط خلال اتصال مع نظيره الأمريكي الحصول على ”تعليقات ملموسة بندا ببند وفي أسرع وقت ممكن“، حول مشروعي اتفاقين عرضتهما موسكو ويطالبان خصوصا بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي شرقا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه ”ينتظر أجوبة الدول الغربية على مطالب روسيا حول عدم توسيع حلف شمال الأطلسي قبل استئناف المفاوضات حول هذه الأزمة الجيوسياسية التي قد تتسبب بنزاع في أوكرانيا“.