ستولتنبرغ يدعو روسيا والحلفاء في الناتو إلى محادثات جديدة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه دعا روسيا وحلفاء الناتو لإجراء مزيد من المناقشات بشأن أوكرانيا، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة.

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: ”لقد دعوت اليوم روسيا وجميع الحلفاء في الناتو للمشاركة في سلسلة من اجتماعات مجلس الناتو وروسيا في المستقبل القريب؛ لمعالجة مخاوفنا، ولكن أيضًا للاستماع إلى مخاوف روسيا ومحاولة إيجاد حل“ للخروج من الأزمة.

وانتهى اجتماع سابق، عقد الأسبوع الماضي، لمجلس حلف شمال الأطلسي وروسيا، هيئة الحوار والتشاور، على خلافات عميقة بين الحلفاء وموسكو حول الأمن في أوروبا.

وكان ينس ستولتنبرغ قد قال إن الحلف مستعد لمواصلة الحوار.

وحذر في برلين: ”نوجه رسالة واضحة لروسيا.. إذا قررت مرة أخرى استخدام القوة ضد أوكرانيا فستدفع ثمنا باهظا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وسياسية عليها“.

وكرر ”دعم حلفاء الحلف الأطلسي“ لأوكرانيا.

وذكر بأن الأطلسي نفذ ”أكبر تعزيز أو دفاع جماعي منذ جيل، مع وجود متزايد لحلف شمال الأطلسي في الجزء الشرقي من الحلف“، الأمر الذي يقلق روسيا.

وطلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرة أخرى، الثلاثاء، أجوبة من الغربيين على مطالب موسكو بشأن عدم توسيع الحلف الأطلسي. ويرى أنه شرط أساسي لاستئناف المفاوضات بشأن هذه الأزمة الجيوسياسية التي تهدد بالتحول إلى نزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن روسيا ”تنتظر الآن أجوبة على هذه المقترحات، كما وُعدنا، من أجل مواصلة المفاوضات“.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده ترحب بمشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في شرق أوكرانيا.

وكرر لافروف الاتهامات التي توجهها روسيا لأوكرانيا بأنها ”تخرب“ تطبيق الاتفاقات الهادفة إلى إنهاء الصراع بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وطالب كل من ينس ستولتنبرغ وأولاف شولتس روسيا بالبدء في سحب عشرات الآلاف من القوات الروسية المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، وهو طلب رفضته موسكو صباحا.

وتقدم روسيا نفسها على أنها ضحية طموحات الأطلسي في أوروبا الشرقية، وترى أن وقف التصعيد ممكن فقط إذا وقع الغرب على معاهدات تحظر أي توسع مستقبلي للحلف، لا سيما لضم أوكرانيا وجورجيا. كما تطالب الأميركيين وحلفاءهم بالتخلي عن المناورات العسكرية والانتشار العسكري في أوروبا الشرقية، وهي مطالب وصفها الغرب بأنها غير مقبولة.

وجاءت تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلسي، بينما يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، في زيارة دعم على وقع المخاوف من غزو روسي لها، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

كما يتوجه بلينكن، اليوم الخميس، إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية.