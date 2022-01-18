روسيا تدين الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

تواصلت الإدانات الدولية للهجوم الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفق ما نقلته وكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسية، اليوم الثلاثاء، ”ندين بشدة هذا العمل الاستفزازي ضد منشآت البنية التحتية المدنية لدولة الإمارات الصديقة“.

كما أدانت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم، وأعربت في بيان لها عن تعاطفها مع الضحايا وذويهم، وقالت إن ”هذا الهجوم يشكل تهديدا كبيرا ويبعث على زعزعة الاستقرار في المنطقة“، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي السياق ذاته، أدانت اليابان في بيان رسمي الهجمات الحوثية.

وقال البيان، إن ”حكومة اليابان تدين بشدة الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة“.

وجدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ”إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي اقترفتها ميليشيات الحوثي في مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات“، بحسب ”وام“.

وذكرت ”وام“ أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الموريتاني.

وأكد الغزواني: ”وقوف موريتانيا إلى جانب دولة الإمارات وتضامنها معها ودعمها الكامل لإجراءاتها في الدفاع عن نفسها وصيانة أمنها في مواجهة الهجمات الإجرامية“.

وفي السياق ذاته، تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اتصالا هاتفيا من مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، أكد خلاله ”إدانته للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية“، بحسب ”وام“.

كما تلقى وزير الخارجية الإماراتي اتصالا هاتفيا من شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان أعرب خلاله عن ”إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي“.

واستنكر رؤساء وأعضاء البرلمانات الوطنية من مختلف دول العالم الهجوم الحوثي.

وجاءت الإدانات وفق ”وام“ من أنجلو فروجيا رئيس مجلس النواب المالطي، ومارجاريتا ريستريبو عضوة البرلمان الكولومبي ورئيسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وتاولانت بلا زعيم حزب الأغلبية في البرلمان الألباني، وعضوة مجلس الشيوخ المكسيكي فيرونيكا ديلجاديلو، والنائبة مارجوري تشافيس من جمهورية الإكوادور، والبرتو أليندي عضو البرلمان الأرجنتيني.

كما توالت الإدانات من قبل ديفيد جورزونج عضو البرلمان الكوستاريكي، ودواي مارتنيز عضو برلمان غواتيمالا، وبريس سايبرين عضو برلمان هايتي، وعضو برلمان ساحل العاج أبولاي مايتي، وكارولينا رينا عضوة البرلمان الإسباني، ونائب رئيس برلمان مقدونيا الشمالية فاضل زينديلي، والنائب ساسا ماجازنوفيتش في جمهورية البوسنة والهرسك، وتسفاي دابا واكجيرا عضو البرلمان الإثيوبي.