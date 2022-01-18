بلينكن يزور أوكرانيا على وقع المخاوف من اجتياح روسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن إلى أوكرانيا الثلاثاء، في زيارة دعم على وقع المخاوف من غزو روسي لها، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

كما يتوجه بلينكن الخميس، إلى برلين؛ لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية، وفق البيان.