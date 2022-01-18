تاريخ النشر:
18 يناير 2022 12:42 GMT
تاريخ التحديث: 18 يناير 2022 13:10 GMT
بلينكن يزور أوكرانيا على وقع المخاوف من اجتياح روسي
سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن إلى أوكرانيا الثلاثاء، في زيارة دعم على وقع المخاوف من غزو روسي لها، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية. كما يتوجه
سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن إلى أوكرانيا الثلاثاء، في زيارة دعم على وقع المخاوف من غزو روسي لها، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
كما يتوجه بلينكن الخميس، إلى برلين؛ لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية، وفق البيان.