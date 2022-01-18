أردوغان يدعو روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا "القوية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، روسيا إلى ”عدم اجتياح أوكرانيا“.

واعتبر أردوغان ”الجمهورية السوفيتية السابقة دولة قوية لديها أصدقاء دوليون“، على حد تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله ”لا يمكنك التعاطي مع هذه المسائل بالقول سوف أغزو شيئا، سآخذه“.

وأضاف ”لا أعتبر أن غزوًا روسيًّا لأوكرانيا مقاربة واقعية، لأنها ليست دولة عادية.. أوكرانيا دولة قوية“.

وكانت روسيا، قالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن سفارتها في كييف تعمل كالمعتاد.

وجاء ذلك عقب تقرير لصحيفة ”نيويورك تايمز“ أفاد بأن موسكو بدأت في إجلاء أسر الموظفين في بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، وذلك حسب ما ذكرت وكالة أنباء ”إنترفاكس“.

ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مسؤول أوكراني قوله إن 18 شخصا، معظمهم أفراد عائلات دبلوماسيين روس، غادروا أوكرانيا في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت إن نحو 30 آخرين سيغادرون السفارة في كييف والقنصلية في لفيف في غرب أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أيضا أنه تم إبلاغ دبلوماسيين في قنصليتين روسيتين أخريين أن يستعدوا لمغادرة أوكرانيا.

وامتنعت وزارة الخارجية الروسية عن التعليق بشأن قنصلياتها في أوكرانيا، ولكنها قالت لوكالة ”إنترفاكس“ إن سفارتها في كييف تعمل بشكل طبيعي، ولم تُدل بمزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنها لم تتلق أي معلومات من موسكو بشأن إجلاء الموظفين من مواقعها الدبلوماسية في أوكرانيا.

وأضافت أن كييف ليس لديها خطط لإجلاء الدبلوماسيين الأوكرانيين من روسيا.

وكانت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك قالت، الإثنين، إنها ”تأمل في حل التوترات المتصاعدة مع روسيا حول أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية“، محذرة في الوقت ذاته من أن ”روسيا ستعاني إذا هاجمت جارتها“.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني، دميترو كوليبا، في كييف، التي ستتوجه منها إلى موسكو، ”إن أي عمل عدواني روسي جديد سيكون له ثمن باهظ، اقتصاديا وإستراتيجيا وسياسيا“.

وأشارت إلى أن ”الدبلوماسية هي السبيل الوحيد“، وفقا لما نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء.