مسلح المعبد اليهودي في تكساس كان معروفا لدى المخابرات البريطانية

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن المسلح الذي احتجز أربع رهائن في معبد يهودي بمنطقة تكساس الأمريكية ولاقى حتفه كان معروفا للمخابرات البريطانية وجرى تقييمه بأنه لم يعد يمثل تهديدا عندما سافر للولايات المتحدة.

وقال فرانك جاردنر، المراسل الأمني لهيئة الإذاعة البريطانية، في تغريدة على تويتر، ”مالك فيصل أكرم، مُحتجز رهائن معبد تكساس، كان معروفا لجهاز إم.آي5 وجرى التحقيق معه في 2020. وجرى تقييمه بأنه لم يعد يمثل خطرا، في الوقت الذي سافر فيه للولايات المتحدة مطلع العام الجديد“، وفقا لرويترز.

وتمكنت الشرطة الأمريكية من تحديد هوية محتجز الرهائن في معبد يهودي بولاية تكساس، حيث تبين أنه بريطاني الجنسية يدعى مالك فيصل أكرم (44 عاما).

بدورها، قالت الشرطة في منطقة مانشستر، يوم الأحد، إنها اعتقلت شابين في جنوب مانشستر في إطار التحقيق الجاري في واقعة احتجاز رهائن، يوم السبت الماضي، في معبد يهودي في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.

وحررت الشرطة، ليل السبت الماضي، أربعة أشخاص كانوا محتجزين في المعبد، وخرجوا جميعهم سالمين، في حين قُتل منفذ العملية الذي كان يطالب بإطلاق سراح باكستانية مدانة بتهمة الإرهاب، خلال اقتحام الشرطة للمكان.

وأعلن قائد شرطة كوليفيل مايكل ميلر، أن الرجل الذي احتجز الرهائن في المعبد قد ”مات“. وقال في مؤتمر صحافي إن ”فريق تحرير الرهائن اقتحم المكان والمشتبه به مات“.

وقال صحافيون كانوا موجودين حينها في موقع الحادثة، إنهم سمعوا دوي انفجار قوي وأعيرة نارية في الكنيس. وقبل ساعات، وبينما كانت تجرى مفاوضات شاقة بين الشرطة ومنفذ العملية، أُطلق سراح أول رهينة.

وكانت قناة فضائية نقلت عن مصدر في موقع احتجاز الرهائن قوله، إن المشتبه به مسلح ويحتجز ما لا يقل عن أربعة أشخاص بينهم حاخام، وادّعى أنه زرع قنابل في مواقع مجهولة.

بدورها، أعلنت شرطة كوليفيل حينها أنها أجلت سكان المنطقة المحيطة بالكنيس، طالبةً من الجميع تجنب المنطقة. في حين فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) تحقيقا حول محتجز الرهائن من دون الكشف عن اسمه.

وقالت إيلين سميث، إحدى رواد الكنيس: ”ما حصل صادم“، مشددة على أن ”حالات معاداة السامية زادت في الفترة الأخيرة“.

فيما علق مجلس العلاقات مع اليهود ومقره في سان فرانسيسكو: ”ما من أحد ينبغي أن يشعر بخوف من التجمع في أماكن العبادة“.

وحذر نائب رئيس مجلس حاخامات نيويورك، جوزف بوتاسنيك قائلا: ”من يكرهني اليوم قد يكرهكم غدا، قد يبدأ الأمر مع اليهود لكن لن يتوقف عند هذا الحد“. فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أيضا بأنه يتابع مستجدات القضية.