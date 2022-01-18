تقرير: أزمة أوكرانيا تدفع لتشكيل نظام أمني أوروبي جديد

قال مركز دفاعي بريطاني متخصص، إن ”الأزمة بين الدول الغربية وروسيا بسبب أوكرانيا أعادت وحدة الدول الأوروبية، كما أنها ستدفع إلى تجاه نظام أمني جديد للاتحاد الأوروبي“.

وأشار المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو أكبر مركز دفاعي متخصص في أوروبا، إلى أن ”عام 2022 يتشكل ليكون عامًا مهمًا للأمن الأوروبي الأوسع، نظرًا لقوى خارجة إلى حد كبير عن سيطرة الاتحاد الأوروبي“.

وأوضح أن ”الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا أدت لتوليد نشاط واسع النطاق يمكن أن يؤدي إلى أكبر تحول في النظام الأمني الأوروبي منذ العام 1991“.

ولفت المعهد في تقرير نشره، الإثنين، إلى أنه ”بعد المحادثات غير الحاسمة، ظلت الأهداف السياسية والعسكرية الشاملة لروسيا غير واضحة“.

واعتبر أن ”نجاح روسيا في تأمين مثل هذه المحادثات رفيعة المستوى دون أي تنازلات كبيرة، بمثابة انتصار في حد ذاته“.

ورأى المعهد أنه ”بعد اتباع إستراتيجية التصعيد إلى هذا المستوى، في أعقاب الحشود السابقة والحالية، من الصعب رؤية إلى أين يمكن لروسيا أن تتجه دبلوماسيًا“.

وتابع: ”إذا فشلت الدبلوماسية، فإن لدى روسيا خيارات متعددة لشن هجوم عسكري، في حين أن الظروف العسكرية تعتبر مواتية لغزو روسي، فإن احتلال مزيد من الأراضي الأوكرانية سيكون مكلفًا للغاية عسكريًا واقتصاديًا، وهنا تكمن المخاطر للغرب وروسيا“.

وأعرب المعهد عن اعتقاده في أن ”الغرب قد يضطر لتقديم بعض التنازلات الدبلوماسية كإجراء لخفض التصعيد وأن يعرض على الرئيس فلاديمير بوتين حلا لتجنب الصراع في أوكرانيا وهي نتيجة يريد تجنبها بأي ثمن“.

وأشار أنه ”بالنسبة لروسيا يكمن الخطر في أن الهجوم العسكري يصبح حتميًا، لأنه بخلاف ذلك سيفقد درجة معينة من مصداقية التهديد بعد عمليتين عسكريتين دون غزو نهائي“.

الوحدة الغربية

وبحسب التقرير، ”تركزت المحادثات بين روسيا والغرب على المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، ما يؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال طرفًا أمنيًا أوروبيًا مهمًا، وبالتأكيد في نظر روسيا، على الرغم من التوجه المتزايد نحو آسيا“.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، ”كان هذا إلى حد كبير على حساب الاتحاد الأوروبي، الذي تم تجميده من المحادثات الرئيسة، لافتا أن الاتحاد الأوروبي بدا ضعيفًا ومحبطًا بشكل متزايد؛ لأنه لم يكن حاضرًا على الطاولة، حيث تمت مناقشة أساسيات النظام الأمني الأوروبي“.

ونبّه أنه ”سيكون من الحكمة أن يركز الاتحاد الأوروبي أكثر على ما يمكن أن يقدمه على الطاولة، بدلاً من النظر إلى طاولة المفاوضات كغاية في حد ذاتها“.

وقال التقرير، إنه ”رغم الانتكاسة التي واجهها الاتحاد الأوروبي، فقد كان أحد نتاج قعقعة السيوف الروسية هو درجة من التآزر والتنسيق بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لم نشهدها منذ بعض الوقت والتي انهارت مؤقتًا بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان“.

وأضاف :“أدت الاستفزازات الروسية إلى قيام فنلندا والسويد بإعادة النظر في قرار عدم الانضمام لعضوية الناتو، ومن المهم أن يسخر الغرب هذه الوحدة المتجددة في مواجهة العدوان الروسي لتعزيز النظام الأمني الأوروبي الحالي بسرعة، أو ضمان أن تكون أي مراجعات لصالحه الجماعي“.

وتابع: ”الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون التوقيت أفضل بالنسبة للغرب، خاصة وأن كلا من الناتو، من خلال مفهومه الإستراتيجي الجديد، والاتحاد الأوروبي، من خلال البوصلة الإستراتيجية، في طور التطوير المفاهيمي لطموحات كل منهما حتى عام 2030“.

واعتبر المعهد، في ختام تقريره، أن ”هناك فرصة الآن لإحراز تقدم كبير في تقاسم الأعباء الأمنية الأوروبية، وتجنب الازدواجية وتحقيق استقلالية إستراتيجية أوروبية مكملة للنظام الأمني الأوروبي المنشود“.

وأضاف: ”كل من الناتو والاتحاد الأوروبي يلعب دورًا أساسيًا في أمن أوروبا؛ لأنه ليس خيارًا بين المنظمتين، وستتطلب هذه الطموحات إرادة سياسية كبيرة ليتم تحقيقها، لكن عواقب عدم تحقيق ذلك قد تؤدي إلى تدهور لا رجوع فيه في النظام الأمني الأوروبي“.