روسيا تنفي تقارير عن إجلاء عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن سفارتها في كييف تعمل كالمعتاد عقب تقرير لصحيفة ”نيويورك تايمز“ بأن موسكو بدأت في إجلاء أسر الموظفين في بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء ”إنترفاكس“.

ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مسؤول أوكراني قوله إن 18 شخصا، معظمهم أفراد عائلات دبلوماسيين روس، غادروا أوكرانيا في الخامس من يناير/ كانون الثاني.

وقالت إن نحو 30 آخرين سيغادرون السفارة في كييف والقنصلية في لفيف في غرب أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أيضا أنه تم إبلاغ دبلوماسيين في قنصليتين روسيتين أخريين أن يستعدوا لمغادرة أوكرانيا.

وامتنعت وزارة الخارجية الروسية عن التعليق بشأن قنصلياتها في أوكرانيا، ولكنها قالت لوكالة ”إنترفاكس“ إن سفارتها في كييف تعمل بشكل طبيعي. ولم تدل بمزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنها لم تتلق أي معلومات من موسكو بشأن إجلاء الموظفين من مواقعها الدبلوماسية في أوكرانيا.

وأضافت أن كييف ليس لديها خطط لإجلاء الدبلوماسيين الأوكرانيين من روسيا.