تقرير: خبرة موسكو في "إدارة العقوبات" تعزز موقفها بمواجهة الغرب

رأت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، أن جهود روسيا في الحدّ من اعتمادها على النظام المالي العالمي، جعلها في وضع أفضل لمواجهة أي عقوبات قاسية يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حالة وقوع هجوم روسي على أوكرانيا.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني: ”النجاح النسبي لما يطلق عليه المستثمرون إستراتيجية (قلعة روسيا)، من المتوقع أن يجعل التهديدات الغربية أقل ردعا بالنسبة لموسكو، وفقا لمحللين“.

وأضافت: ”وفي الوقت نفسه، فإن أوروبا لم تستطع أن تتخلى عن الغاز الروسي، وهو ما سيجعل أي قيود يتم فرضها على صادرات الغاز الروسية، تؤدي إلى نتائج عكسية ضارة على أوروبا، ويمكن أن تدفع موسكو إلى الانتقام من خلال تقليص الإمدادات“.

وتابعت: ”يمكن للعقوبات الغربية التي يتم مناقشتها أن تتجاوز تلك العقوبات التي تم فرضها على موسكو في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم العام 2014. ويمكن أن تحاكي الإجراءات العقابية التي تم استخدامها ضد إيران وكوريا الشمالية، والتي أدت إلى حظر الدولتين عن الاقتصاد العالمي“.

وأردفت قائلة: ”ولكن وزارة المالية الروسية، والتي اختبرت أسوأ السيناريوهات على مدار سنوات، وأنشأت وحدة لمواجهة الإجراءات المحتملة من وزارة الخزانة الأمريكية، تقول إن روسيا تستطيع مواجهة هذا النوع من الإجراءات القاسية التي يمكن أن يفرضها الغرب والولايات المتحدة في حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا“.

ونقلت عن وزير المالية الروسي، قوله: ”بوضوح، فإنه سيكون موقفا لا يدعو للسرور، ولكن في الوقت نفسه فإن مؤسساتنا المالية لديها القدرة على إدارته في حالة ظهور تلك المخاطر“.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالات وقوع عدوان روسي على أوكرانيا وما يعقبه من انتقام مالي محتمل من الولايات المتحدة وأوروبا، تصاعدت بقوة الأسبوع الماضي، بعد تأكيد الكرملين على أن المحادثات في جنيف وبروكسل لنزع فتيل التوترات لم تكن ناجحة.

وقال ألكسندر جابويف، الباحث في معهد كارنيغي للسلام الدولي: ”عندما يطرح بوتين سؤالاً حول ما ستفعله روسيا في حالة تعرضها لعقوبات نتيجة تحركاتها العسكرية، فإن مسؤوليه يقولون حسنا، نحن نعلم ما سنفعله، وهو ما يمنحه شعورا بالثقة بأنه لا قلق من فرض عقوبات على موسكو“.

وقالت ”فاينانشال تايمز“: إن ”احتياطات البنك المركزي الروسي ارتفعت بنسبة 70% منذ العام 2015، ووصلت إلى ما يزيد على 620 مليار دولار، ويمثل الاحتياطي بالدولار أكثر من 16.4% من إجمالي الاحتياطي النقدي الروسي العام الماضي، مقارنة بـ 22.2% في العام 2020، في حين يمثل اليورو ثلث الاحتياطي تقريبا، و21.7% ذهب، و13.1 يوان صيني.

وأضافت أن روسيا تعلمت أيضا الدرس من خلال تقليص الاعتماد على المستثمرين الأجانب، حيث تراجعت الملكية الأجنبية لسندات الحكومة الروسية إلى 20% فقط، بعد أن منعت واشنطن المستثمرين الأمريكيين من التداول في ديون الدولة الصادرة حديثًا العام الماضي.