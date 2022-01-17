قبل 3 أشهر من انتخابات الرئاسة.. ماكرون يراهن على انتعاش الاقتصاد الفرنسي

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، صورة وردية لاقتصاد بلاده تتضمن 21 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا كدليل على أن إصلاحاته الاقتصادية تؤتي ثمارها قبل أقل من 3 أشهر من انتخابات رئاسية من المتوقع أن ينافس فيها.

وأثناء زيارة إلى ألزاس في شرق فرنسا، افتتح الرئيس إيمانويل ماكرون مشروعا صناعيا بقيمة 300 مليون يورو (340 مليون دولار) لعملاق الكيماويات الألماني ”باسف“، وهو أحد 21 مشروعا جديدا قيمتها أربعة مليارات يورو و10 آلاف وظيفة في إطار مسعى لاجتذاب المستثمرين الأجانب.

وأعلنت شركة ”فايزر“ الأمريكية لصناعة الأدوية أيضا عن خطة استثمارية بقيمة 520 مليون يورو في فرنسا، في حين قالت شركة ”ايستمان“ الأمريكية إنها ستستثمر مليار دولار لبناء مصنع لإعادة تدوير المواد البلاستيكية.

وأبلغ إيمانويل ماكرون عمالا في الموقع مترامي الأطراف على نهر الراين ”بلدنا شهد تراجعا للصناعة لـ15 عامًا، مضيفًا أنه ”منذُ 2019، بدأنا مرة أخرى خلق وظائف صناعية جديدة، هذه هي نتيجة الخيار الذي قررناه، خيارنا كان إجراء إصلاحات“.

ومنذُ عام 2017، دفع ماكرون حزمة إصلاحات اقتصادية في جانب المعروض تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات وخفض الضرائب على المستثمرين وتخفيف القواعد الصارمة لسوق العمل.

ويقول منتقدون إن إيمانويل ماكرون يتصرف ”كرئيس للأغنياء“ يريد إلغاء شبكات الأمان الاجتماعي المترسخة في فرنسا وخفض إعانات الرعاية الاجتماعية لبعض أكثر الفقراء.

لكن قبل 3 أشهر من انتخابات شهر أبريل/نيسان، تظهر مؤشرات أن الاقتصاد الفرنسي ينتعش مع تسجيل نمو 6.7% في عام 2021 وعودة فرنسا إلى مستويات ما قبل الجائحة بخطى أسرع من أي اقتصاد في مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيترجم إلى أصوات للناخبين لمصلحة ماكرون، ومع قفزة في أسعار الطاقة في أرجاء أوروبا، تضطر الأسر إلى دفع فواتير أعلى للكهرباء وهو ما يغذي مخاوف داخل الحكومة من تذمر الناخبين.

وتلقى مؤيدو ماكرون دفعة غير متوقعة من الخبير الاقتصادي بول كروجمان يوم الجمعة الماضي، عندما كتب في صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية ”في الواقع، فإن من بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، يمكن القول أن نجم الأداء في عهد الجائحة هو، فرنسا“.