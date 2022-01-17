صحيفة: نتنياهو أعطى محاميه ضوءا أخضر للمضي بصفقة "الإقرار بالذنب"

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الإثنين، أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أعطى محاميه الضوء الأخضر لمواصلة متابعة صفقة ”الإقرار بالذنب“، المتعلقة بمحاكمته بقضايا الفساد وخيانة الأمانة، بعد الأنباء التي تحدثت عن عدم موافقته عليها.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية إن ”زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أعطى فريق دفاعه الضوء الأخضر لمواصلة متابعة صفقة الإقرار بالذنب في محاكمته بالفساد“.

وأوضحت الصحيفة أن ”القرار جاء بعد أن التقى نتنياهو وزوجته ونجلاه محامي الدفاع، في جولة محمومة من المشاورات حول ما إذا كان ينبغي مواصلة المفاوضات بشأن شروط صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها الادعاء“.

وأضافت أن ”المفاوضات تعثرت؛ بسبب شرط في الصفقة يقضي بإبعاد نتنياهو عن الحياة السياسية داخل إسرائيل“.

وكان مقربون من نتنياهو ذكروا، في وقت سابق من يوم الإثنين، أن ”الفجوات في المفاوضات مع المدعي العام أفيحاي ماندلبليت لا تزال قائمة، ولكن يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها قريبًا“.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن النائب العام الإسرائيلي يصر على أن نتنياهو ”يجب أن يوافق أولاً على خطر إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 1000، والقضية 4000“.

ولفتت إلى أن الصفقة ستشهد فقط إزالة تهم الرشوة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وسيُطلب منه الموافقة على إدانته بما يعرف ”بالفساد الأخلاقي“.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة قد توقف الحياة السياسية لمدة 7 سنوات على الأقل، لزعيم المعارضة نتنياهو.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة ”كان“ الرسمية العبرية أن أنصار نتنياهو تبرعوا له بملايين الشواكل الإسرائيلية لتمويل محاكمته.

إلى ذلك، قال قائد حملة تجنيد الأموال بيرالي كرومبي إن ”نتنياهو ليس وحده من يجلس على مقعد المتهمين، وإنما معسكر اليمين بأكمله“.

وبينت القناة العبرية أنه ”لم يتضح بعد ما إذا كان مسموحاً استخدام هذه الأموال قانونياً أم لا“.

واستؤنفت محاكمة نتنياهو قبل عدة أشهر، حيث وجهت له اتهامات في 3 قضايا فساد، منها تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي 1000، و2000.

كما وجهت له تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملف 4000، وهو الأمر الذي رفضه نتنياهو أكثر من مرة.