إيران: قدمنا مقترحا "إيجابيا" للأطراف الأوروبية في محادثات فيينا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، إن بلاده ”لا تريد إضاعة الوقت في محادثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي مع القوى الدولية“.

وبين أن ”إيران لم تتلقَ مقترحات إيجابية من الأطراف الأوروبية وأمريكا“.

وأضاف عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة ”CGTN“ الصينية، أن ”إيران قدمت مقترحاً إيجابياً ومعقولاً في محادثات فيينا للأطراف الأوروبية، وأن المقترح الإيراني دعمته كل من الصين وروسيا“، دون ذكر أي تفاصيل حول المقترح.

وأردف أن ”الأطراف الأوروبية لم تبدِ موقفاً إيجابياً من العرض الذي اقترحه الوفد الإيراني في محادثات فيينا، كما أن الدول الغربية والولايات المتحدة لم تقدم أي مقترحات إيجابية“.

ولفت إلى أنه ”إذا عاد الطرف الآخر إلى التزاماته بموجب الاتفاق النووي فستعود إيران أيضاً إلى التزاماتها“.

وأشاد الوزير الإيراني بدور الصين في مفاوضات فيينا، موضحا أن ”الصين لعبت دوراً نشطاً ومنطقياً في المفاوضات النووية، لا سيما في المفاوضات الجارية حاليا في فيينا“.

وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، الاثنين، إلى فيينا بعد إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في طهران، بشأن ما أفضت إليه جلسات المفاوضات التي جرت على مدى الأيام الماضية.

من جانبه، اعترف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بوجود خلافات وصفها بـ“المهمة“ في محادثات فيينا.

وقال، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: ”لا تزال هناك خلافات مهمة في فيينا، والاختلاف الأهم هو السرعة غير الكافية للطرف المقابل، خاصة الولايات المتحدة“.

وأضاف أنه ”تم إحراز تقدم كبير في القضايا الفنية، لكن في مناقشة رفع العقوبات كانت المحادثات خاضعة لقرارات سياسية تعثرت من الجانب الآخر“.

وأشار إلى ”وجود 4 مسودات أساسية يتم بحثها في فيينا، وتم حل جزء كبير من الخلاف بين إيران ومجموعة 4+1“.

ولفت زاده إلى أنه ”يجب على واشنطن أن تعلن قراراتها في القضايا المتبقية، وإذا حدث هذا، فسوف نتوصل إلى اتفاق دائم بوتيرة جيدة، وأن إيران تسعى للحصول على اتفاق مستدام وقابل للاعتماد في مفاوضات فيينا“.

ومنذ 3 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت المرحلة الثانية من الجولة الثامنة للمحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.

وتشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة؛ بهدف الوصول إلى تفاهم مع إيران يعيد إحياء الاتفاق المبرم في 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، منتصف عام 2018.