أوكرانيا تعلن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإلكتروني

أعلنت أوكرانيا يوم الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الأسبوع الماضي، أنظمة حكومية.

وقالت الشرطة الإلكترونية الأوكرانية، إن الهجوم الإلكتروني دمر فيما يبدو ”موارد معلوماتية خارجية“، ما يشير إلى أن الهجوم لم يقتصر على التعطيل المؤقت لمواقع إلكترونية حكومية.

وضرب الهجوم عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية يومي الخميس والجمعة محذرا الأوكرانيين بأن عليهم ”أن يخافوا ويتوقعوا الأسوأ“، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا وتخشى كييف وواشنطن من أن تكون موسكو تخطط لغزو جديد لأوكرانيا.

وقالت شرطة الإنترنت في بيان ”يمكن القول بالفعل بأن الهجوم أكثر تعقيدا من تغيير هيئة الصفحات الرئيسية لمواقع الإنترنت“، وذلك على الرغم من أنها ذكرت أن 95 بالمئة من المواقع المتضررة عادت للعمل.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم ضرب نحو 70 موقعا لهيئات حكومية على الإنترنت، بما في ذلك مجلس الأمن والدفاع ومجلس الوزراء وعدة وزارات.

وأضافت شرطة الإنترنت: ”دمر المهاجمون عددا من الموارد المعلوماتية الخارجية يدويا“، دون أن توضح ماهية هذه الموارد.

وكان مسؤول أمني كبير يوم السبت قج قال لـ“رويترز“، إن تخريب المواقع كان غطاء لأعمال ذات ضرر أكبر والتي ستظهر ملامحها لاحقا، ولم يخض في تفاصيل آنذاك.

وتعتقد أوكرانيا أن روسيا هي المسؤولة عن شن الهجوم الإلكتروني، على الرغم من أن سيرهي ديمديوك نائب أمين مجلس الأمن والدفاع القومي قال يوم السبت، إن مجموعة مرتبطة بمخابرات روسيا البيضاء هي من نفذت الهجوم على الأرجح.

وكان ديمديوك بين أن كييف تعتقد أن المجموعة استخدمت خلال الهجوم برامج خبيثة مشابهة لتلك التي تستخدمها مجموعة مرتبطة بالمخابرات الروسية.

وأضاف أن ”هذا الهجوم كان غطاء لمزيد من الأعمال التخريبية خلف الكواليس“.

ويقدم هذا التعليق أول تحليل مفصل من قبل كييف حول المشتبه بهم وراء الهجوم الإلكتروني على عشرات المواقع.

وروسيا البيضاء حليف وثيق لروسيا، حيث وصفت الأخيرة هذه المخاوف بأنها ”لا أساس لها“.

وفي الأسبوع الماضي، انتهت محادثات بين موسكو والدول الغربية حول نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس قرب حدود أوكرانيا دون‭‭ ‬‬تحقيق أي انفراجة.