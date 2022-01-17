السويد تحقق في تحليق طائرات مسيرة فوق 3 محطات نووية

قال جهاز الأمن السويدي، في بيان، اليوم الإثنين، إنه تولى تحقيقا في قضية رصد طائرات مسيرة غير مصرح بتحليقها فوق ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد يوم الجمعة.

وسيرت الشرطة السويدية دوريات ودفعت بطائرات هليكوبتر فوق محطة فورسمارك للطاقة النووية للبحث عن طائرة مسيرة شوهدت تحلق فوق الموقع في وقت متأخر يوم الجمعة لكنها لم تتمكن من الإمساك بالطائرة.

وقالت الشرطة إن الطائرة كانت كبيرة وقادرة على العمل رغم رياح قوية كانت تهب على محطة فورسمارك.

وقال جهاز الأمن، اليوم الإثنين، إن طائرات مسيرة شوهدت أيضا فوق محطتين أخريين للطاقة النووية في أوسكارشامن ورينجهالس.

وتحصل السويد على نحو 30 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد من المحطات الثلاث.

ووقعت هذه الحوادث بعد يوم من بدء الجيش السويدي تسيير دوريات في البلدة الرئيسية في جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق وسط تزايد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، وقيام روسيا في الآونة الأخيرة بنشر سفن إنزال في بحر البلطيق.

وقال جهاز الأمن السويدي في البيان: ”بشكل عام، زادت التهديدات الأمنية للسويد من خلال تهديد مخابراتي أعمق وأوسع نطاقا، وحالة مخاطر أكثر تعقيدا“.

وتقع فورسمارك، أكبر منتج للكهرباء في السويد، على ساحل بحر البلطيق على بعد نحو 150 كيلومتراً شمالي العاصمة ستوكهولم.

وشاهدت الشرطة الطائرة المسيرة وهي تحلق حول المحطة قبل أن تختفي باتجاه جزيرة جراسو.

وقالت قوة الشرطة في تقرير عن الحادث على موقعها على الإنترنت: ”تواصل الشرطة محاولة تحديد مكان الطائرة المسيرة حتى باستخدام (طائراتها المسيرة)، ولكن دون جدوى“.

وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى إسقاط الطائرة المسيرة أي شيء في المنطقة أو هبوطها.