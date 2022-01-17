معتقل أمريكي سابق بطهران: سأضرب عن الطعام للإفراج عن مزدوجي الجنسية في إيران

أعلن باري روسين، وهو من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين احتُجزوا كرهائن في إيران 1979، أنه سيضرب عن الطعام، للمساعدة في إطلاق سراح السجناء من مزدوجي الجنسية في إيران.

وقال روسين، (75 عاما)، إنه ”سيسافر إلى فيينا الثلاثاء، التي تجري فيها المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي“.

وأضاف، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي وأوردته هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، أنه ”بعد 41 عامًا من إطلاق سراحي، أضرب عن الطعام في فيينا هذا الأسبوع لإطلاق سراح جميع الرهائن في إيران، إنهم بشر وليسوا سلعة للمساومة“.

وشدد روسين أنه ”يجب إطلاق سراح مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي مع إيران“.

ولفت أن ”هؤلاء الأشخاص بشر ولا يمكن التفاوض عليهم، وأن الإفراج عنهم يجب أن يتم قبل التوصل إلى أي صفقة مع نظام غير موثوق به“.

ويأتي كلامه هذا في وقت وعد بنشر مقاطع الفيديو الخاصة به على وسائل التواصل مع هاشتاغ (إطلاق سراح الرهائن في إيران).

وأقدمت مجموعة من الطلاب الجامعيين الإيرانيين ”المتشددين“ على اقتحام السفارة الأمريكية في طهران، واحتجاز 52 أمريكيا كرهائن لمدة 444 يوما، وصادروا معظم الوثائق من مبنى السفارة.

وأفرجت إيران في 19 من يناير/كانون الثاني من 1981 عن الرهائن الأمريكيين، ومنذ ذلك الحين لا تزال العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين واشنطن وطهران.

ودعا باري روسين، مع العديد من السجناء الأمريكيين السابقين في إيران إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرارا إلى ”إعطاء الأولوية لإطلاق سراح السجناء الأمريكيين داخل إيران في المفاوضات مع الحكومة الإيرانية“.

وخلال رئاسة محمد خاتمي لإيران، التقى روسين مع الناشط الإصلاحي عباس عبدي، أحد محتجزي رهائن السفارة الأمريكية في فرنسا، لكن عبدي دافع أيضًا عن احتلال السفارة الأمريكية واحتجاز الدبلوماسيين رهائن، وانتقد بعض المسؤولين الإيرانيين في حينها، بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله خامنئي، الاجتماع بين روسين والإصلاحي عباس عبدي.

وعلى مدى العقد الماضي، أصبح الاحتجاز المتكرر للرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية في إيران أكثر أهمية.

ويقول مراقبو حقوق الإنسان الإيرانيون إن الحكومة الإيرانية تستخدم سجناء مزدوجين وأجانب لتصفية حسابات سياسية.

وحسب تقارير إيرانية، تحتجز طهران 4 أمريكيين، بينهم باقر نمازي، وسيامك نمازي، والناشط البيئي مراد طاهباز، ورجل الأعمال الإيراني الأمريكي عماد شرقي.

ولا يزال مصير الضابط الأمريكي المختطف روبرت ليفنسون مجهولا منذ وصوله إلى جزيرة كيش الإيراني في 2007.

كما تعتقل السلطات الإيرانية ناشطين من حملة الجنسية البريطانية والسويدية والألمانية والفرنسية، بتهم مختلفة منها التجسس والتحريض على النظام.