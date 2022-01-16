إيران تعتقل ابنة شقيقة خامنئي

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، الأحد، فريدة مراد خاني، ابنة شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي أعلى سلطة في البلاد، وفقاً لما ذكرته منظمة ”هرانا“ الإيرانية.

وقالت المنظمة الإيرانية إن “ الناشطة الحقوقية المؤسسة والمديرة لحماية و دعم السجناء في البلاد فريدة مراد خاني، ابنة شقيقة المرشد علي خامنئي جرى اعتقالها“، دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

وحسب المنظمة الإيرانية ”فقد تم اعتقال السيدة مراد خاني من قبل عملاء وزارة المخابرات في طهران يوم الخميس الماضي وهي في طريقها إلى منزلها“، مضيفة أن ”قوات الأمن قامت بتفتيش منزلها وصادرت بعض متعلقاتها الشخصية“.

وقد قالت هيئة الاذاعة الألمانية باللغة الفارسية دويتشه فيله، إن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، ألقوا باللوم على قراءتها الشعرية في حفل إحياء ذكرى عيد ميلاد فرح بهلوي، زوجة آخر ملوك إيران محمد رضا بهلوي الذي سقط نظام حكمه عام 1979 على يد رجل الدين المتشدد الراحل روح الله الخميني.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى إنه ”بعد يوم واحد من اعتقالها، أبلغت فريدة مرادخاني أسرتها أنها نُقلت إلى مركز احتجاز وزارة المخابرات، العنبر 209 في سجن إيفين الواقع شمال طهران، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة“.

ولم يعلق المسؤولون في إيران بعد على سبب الاعتقال والتهم الموجهة ضد الناشطة الحقوقية.

وأقيم حفل عيد ميلاد فرح بهلوي يوم الخميس في 14 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر شبكة الإنترنت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقامت فريدة مرادخاني بتلاوة قصيدة تعبر عن الحزن والأسى على الوضع الراهن في إيران على فرح بهلوي وقالت: ”ستأتي وتجلب النور لكسر عتمة الليل“.

وفريدة مراد خاني أمها بدرية حسيني وهي شقيقة المرشد علي خامنئي ”من أمه وأبيه“، وللمرشد الإيراني علي خامنئي البالغ من العمر 82 عاما، ثلاثة أشقاء واخت واحدة، كما لديه ثلاث أخوات غير شقيقات.

ويعد محمد خامنئي البالغ من العمر 86 عاماً، الأخ الأكبر للمرشد علي خامنئي، وكان مدرسًا ومحاميًا قبل الثورة الإيرانية، وخلال السنوات الأولى للثورة، كان لبعض الوقت في حكومة مهدي بازركان، يتولى منصب منظمة المخابرات والأمن في الحكومة الإيرانية.