خلافا للاتفاق.. شاكيد تروج لقانون "المواطنة" لدى المعارضة الإسرائيلية

خالفت وزير الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي، وروجت لقانون ”المواطنة“ المثير للجدل، لدى أحزاب المعارضة بالكنيست، وفق ما كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

ويستهدف مشروع القانون الإسرائيلي، الفلسطينيين بالدرجة الأولى، حيث يقيد منح المواطنة الإسرائيلية، لفلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين، ويقوم على أساس فرض قيود على الهجرة إلى إسرائيل.

وأشعل القانون الأسبوع الماضي، خلافًا داخل الائتلاف الحكومي بإسرائيل، وذلك بين أيليت شاكيد، والقائمة العربية الموحدة، التي يتزعمها منصور عباس، التي يرفض أعضاؤها دعم القانون.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير، إنه ”تم اليوم الأحد المصادقة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالكنيست على صيغة جديدة لقانون المواطنة قدمتها عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية سمحا روتمان“.

وأوضحت أن ”المصادقة تأتي في إطار محاولة الحصول على أغلبية في الكنيست الإسرائيلي تدعمها أحزاب المعارضة“، الأمر الذي يعتبر مخالفا لاتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”شاكيد روجت للقانون لدى المعارضة بما يشمل بنود الشفافية والحصص المتعلقة بالطلبات المقدمة إلى شاكيد للحصول على تصاريح إقامة للفلسطينيين الذين يتزوجون من إسرائيليين“.

وبيّنت أنه ”بمجرد الحصول على الموافقة الأولية على مقترح القانون سيتم التوصل إلى اتفاقيات أخرى في الكنيست“.

ولفتت الصحيفة إلى ”وجود بند مؤقت في الصيغة الجديدة يمنع تمامًا منح الجنسية للفلسطينيين في إطار لم شمل الأسرة، دون الحاجة إلى فحص فردي لكل زوجين يتقدمان للحصول على وضع رسمي في إسرائيل“.

وتعليقاً على ذلك، قالت شاكيد، وفق ”يديعوت“، إن ”صياغة قانون المواطنة لم تتغير منذ 18 عامًا“، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى مساعدة المعارضة الإسرائيلية من أجل تمرير القانون.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”شاكيد والأحزاب المؤيدة للقانون في الائتلاف الحكومي وعلى الرغم من إقرار القانون من قبل اللجنة الوزارية بالكنيست الأسبوع الماضي، إلا أنهم أدركوا أن فرصة تمريره خلال التصويت بالجلسة العامة للكنيست لن تكون عالية“.

وأضافت أنه ”على إثر ذلك اضطرت شاكيد للاعتماد على صيغة أحزاب المعارضة“، مشيرة إلى أن ذلك بسبب رفض بعض أحزاب الائتلاف الحكومي دعم القانون.

وفي وقت سابق، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أن حزبه لن يدعم مشروع القانون، فيما يعارض القانون أيضًا حزب ”ميرتس“ اليساري.

وفي حينه، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إنه ”لم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستمنح القانون شبكة أمان أم لا خلال التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، بعد أن صوتت ضده سابقًا بهدف إحراج حكومة نفتالي بينيت“.

الجدير ذكره، أن القانون الإسرائيلي سن لأول مرة عام 2003 بشكل مؤقت، حيث يجري منذ ذلك الحين تمديده بشكل سنوي.

وفي شهر تموز/يوليو من العام الماضي، فشل الائتلاف الحكومي، في تمرير القانون، وذلك على إثر تعادل أصوات المؤيدين والمعارضين له في الكنيست الإسرائيلي.