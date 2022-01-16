البرلمان الفرنسي يقر مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيًا، اليوم الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح، والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء ”كوفيد-19“.

وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون الى المجلس الدستوري لضمان احترام ”الحريات الأساسية“، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.

وشهدت فرنسا الأسبوع الماضي، مظاهرات ضخمة ضد فرض ”شهادة التلقيح“ في البلاد.

وقالت السلطات الفرنسية إن أكثر من 105 آلاف شخص شاركوا في احتجاجات واسعة بمدن عدة رفضا لتشريع مقترح بهدف دفع المواطنين للحصول على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا.

ويحرم مشروع القانون غير الملقحين من دخول أماكن عامة مثل الحانات والمطاعم.

وحمل المتظاهرون في العاصمة باريس لافتات عليها عبارات مناهضة لفرض ”شهادة لقاح كورونا“.

ويلغي مشروع القرار خيار إظهار نتيجة سلبية لفحص كورونا لدى دخول الأماكن العامة. ويلزم الأشخاص بإثبات الحصول على تطعيم كامل ضد كورونا لدخول العديد من الأماكن، ومن بينها الحانات والمطاعم.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد قالت إنها تتوقع دخول التدابير الجديدة حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني/يناير، رغم قدرة المعارضة المسيطرة على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ على تعطيل تمرير التشريع.