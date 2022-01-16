تقرير: سياسة أمريكا الأمنية قد تؤدي لنشوب حرب مع الصين

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن تركيز واشنطن على الجانب الأمني أكثر من الجانب الاقتصادي في تنافسها مع الصين، أدى إلى تصاعد التوتر بين القوتين العظميين، ورفع من احتمالية نشوب مواجهة عسكرية بينهما.

وأشارت المجلة في تقرير نشرته السبت، إلى أن الحشود العسكرية الأمريكية في بحر الصين، أدت إلى تصعيد التوترات العسكرية بشأن تايوان؛ ما يمكن أن يشعل صراعا له عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وقالت المجلة ”المبالغة في تقدير الأمن كإطار عمل للتنافس مع بكين لها تداعيات، إذ أن واشنطن لا تخاطر فقط بتبديد رأس المال السياسي الذي يمكن أن يعالج التنافس الاقتصادي، بل إنها تخطئ في تقدير الدرجة التي يصبح فيها صنع القرار الاقتصادي أمنيّا“.

ونبهت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تجاهلت الترتيبات الاقتصادية متعددة الأطراف في المنطقة، لافتة إلى أن الصين قدمت أخيرا طلبًا للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ التي تخلت عنها واشنطن.

اليابان والصين

وأوضحت أن لدى اليابان ،أكبر اقتصاد في الاتفاقية، تحفظات بشأن التركيز على الجانب الأمني في علاقاتها مع الصين، نظرًا لقربها الجغرافي وعلاقاتها التجارية مع بكين.

ولفتت إلى أنه رغم ذلك، فإن طوكيو منفتحة على إستراتيجية اقتصادية أكثر تنسيقا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، وتأمل أن تنضم إدارة بايدن إلى تلك الشراكة، وهي وصفة سياسية يمكن أن تعزز المنافسة الاقتصادية الصحية.

وذكرت المجلة في تقريرها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت حتى الآن العودة إلى تلك الشراكة التي صممت جزئيّا لاحتواء النفوذ الاقتصادي لبكين، مشيرة إلى أن الصين وجزءا كبيرا من دول آسيا والمحيط الهادئ وقعت على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية للتجارة الحرة تضم 15 عضوًا من شأنها أن تعزز الترابط الإقليمي على حساب الدول غير الأعضاء.

ولفتت إلى أنه بمجرد تنفيذ تلك الاتفاقية، سيؤدي المزيد من التكامل الاقتصادي إلى تقريب منطقة آسيا والمحيط الهادئ من مدار الصين، وتمكين أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من ممارسة تأثير أكبر على قواعد وترتيبات الاتفاقية من الداخل.

تركيز على الأمن

وقالت ”بعبارة أخرى، أدى التركيز المفرط على الأمن إلى ظهور إستراتيجية أمريكية تتعارض بشكل متزايد مع الأساس الاقتصادي للمنافسة الصينية الأمريكية… ومن الضروري لمنافسي الصين صياغة أجندة اقتصادية أكثر قوة ومتعددة الاتجاهات من شأنها موازنة تلك الترتيبات الإقليمية التي تنازلوا فيها عن نفوذ السياسة لبكين… وللمضي قدمًا، قد يكون الدعم الأمريكي لمثل هذه المبادرات مفتاحًا لتأثيرها واستدامتها“.

واعتبرت المجلة أنه يمكن أن تتعايش إستراتيجية كبرى أكثر عمقا تأخذ الحقائق الجغرافية الاقتصادية على محمل الجد مع السياسات التي تعالج المخاوف الأمنية المشروعة، بما في ذلك صعود الصين في الصناعات الإستراتيجية.

وصفة للتصعيد

وقالت المجلة في تقريرها ”استخدام الأيديولوجيا والرأي العام السلبي لخفض عتبة المخاطرة، وإضفاء الطابع الأمني على العلاقات الصينية الأمريكية، هي وصفات للتصعيد والتأطير الخطير للمنافسة بين البلدين“.

وختمت تقريرها بالقول ”انتشار السياسة القائمة على الخوف يضمن فقط أن البلدين يصنفان بعضهما بعضا على أنهما تهديدات وجودية؛ ما يزيد من احتمالية نشوب صراع مسلح مع تهميش الدوافع الاقتصادية الحقيقية للمنافسة التي توجه كيفية مشاركة بقية آسيا مع الصين والتنافس معها… وبدلاً من ذلك، يجب على واشنطن استخدام المنافسة الاقتصادية لموازنة الصين، وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي مع تجنب الآثار الخطيرة للمنافسة الأمنية“.