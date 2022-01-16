مقتل محتجز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن قائد شرطة كوليفيل الأمريكية، مايكل ميلر، ليل السبت الأحد، أن الرجل الذي احتجز في وقتٍ سابق 4 أشخاص رهائن في كنيس يهودي في ”كوليفيل“ بولاية تكساس قد ”قتل“، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“، صباح اليوم الأحد.

وقال مايكل ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن ”فريق تحرير الرهائن اقتحم الكنيس، والمشتبه به قتل“.

وكان حاكم تكساس، غريغ أبوت، كتب في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي، ”تويتر“ أن ”الصلوات استجيبت“، مضيفا: ”جميع الرهائن خرجوا أحياء وسالمين“.

وأخذ الرئيس جو بايدن، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع بمعقله في ”ويلمنغتون“ بولاية ديلاوير، علما بـ“عملية خطف الرهائن“ في تكساس، وفق ما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.

وأجرت قوات الأمن الأمريكية مفاوضات ”متوترة“ استمرت لساعات مع الرجل الذي اتخذ عددا من الأشخاص رهائن داخل كنيس جماعة ”بيت إسرائيل“، وزعم أنه أخ لعالمة الأعصاب الباكستانية المعتقلة في أمريكا عافية صديقي.

وخلال صلاة السبت التي بثت مباشرة على ”فيسبوك“ قبل انقطاعها، سمع صوت رجل ”مضطرب“ يقول إن ”هناك شيئا خاطئا في أمريكا“، ويضيف ”سأموت“.

كما طلب الرجل مرارا من شخص لم يحدد، الحديث إلى أخته عبر الهاتف.

وأفادت قناة ”إيه بي سي نيوز“ بأن الرجل يزعم أنه شقيق ”عافية صديقي“ التي أطلقت عليها صحف أمريكية لقب ”سيدة القاعدة“.

وصديقي عالمة باكستانية حكمت عليها محكمة فدرالية في نيويورك عام 2010 بالسجن 86 عاما بتهم محاولة إطلاق النار على جنود أمريكيين أثناء احتجازها في أفغانستان.

وأثارت هذه القضية احتجاجات في باكستان.

ونقلت القناة الإخبارية عن مسؤول مطلع على الملف، اشترط عدم كشف هويته، أن الرجل طالب بالإفراج عن صديقي المحتجزة في قاعدة ”كارسويل“ العسكرية قرب دالاس.

وقال عمدة دالاس، إريك جونسون، إنه تم ”نشر دوريات إضافية بمحيط“المعابد اليهودية ومواقع أخرى“ في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه ”تابع مجريات الوضع عن كثب“.

وأشار وزير خارجيته، يائير لابيد، إلى أن قنصل إسرائيل في هيوستن، ليفيا لينك، كانت في موقع الحدث، كاتبا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ باللغة العبرية ”أفكارنا وصلواتنا مع إخوتنا وأخواتنا في كنيس جماعة بيت إسرائيل“.