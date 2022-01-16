شقيق "سيدة القاعدة".. كشف هوية محتجز الرهائن في تكساس

كشفت وسائل إعلام أمريكية هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس، خلال صلوات السبت.

وقالت إن المسلح الذي يحتجز الرهائن من أصل باكستاني، ويعيش في منطقة محيطة بالكنيس اليهودي، وهو شقيق عالمة الأعصاب الباكستانية عافية صديقي التي تقضي عقوبة السجن لمدة 86 عاما في الولايات المتحدة بعد إدانتها في عام 2010 بإطلاق النار على جنود وضباط مكتب التحقيقات الاتحادي ويطالب بالإفراج عنها.

وأطلقت وسائل الإعلام الأمريكية على صديقي لقب ”سيدة القاعدة“ بعد الحادثة.

وعافية صديقي محتجزة في سجن اتحادي بمنطقة فورت وورث، وأثار إقدام شقيقها على فعلته مخاوف من عمل انتقامي.

وأعلنت الشرطة الأمريكية الإفراج عن أحد الرهائن المحتجزين داخل كنيس في تكساس.

وقالت إدارة شرطة كوليفيل في ولاية تكساس الأمريكية في بيان إن الرجل سيعود إلى أسرته في أقرب وقت ممكن وإن مفاوضين من مكتب التحقيقات الاتحادي ما زلوا يتحدثون مع محتجز الرهائن.

وفي وقت سابق السبت، قالت صحيفة فورت وورث ستار-تليغرام الأمريكية، إن السلطات تتفاوض مع رجل أفادت التقارير بأنه احتجز أشخاصا رهائن في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس، خلال صلوات السبت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تراقب هذا الحادث عن كثب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن ”المسلح الذي يحتجز رهائن داخل كنيس يهودي أجرى اتصالا هاتفيا مع قائد وحدة إنقاذ الرهائن، وقال إنه يريد لقاء شقيقته الموجودة في السجن“.

وأشارت إلى أنه يوجد على الأقل 6 محتجزين رهائن داخل الكنيس اليهودي في ولاية تكساس الأمريكية، لافتة إلى أنه لا معلومات حول اللحظة بشأن حالتهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن ”المفاوضات جارية بين الشرطة وقوات مكتب التحقيقات الفدرالي من جهة والمسلح من جهة أخرى خارج المبنى، مما قد يشير إلى أن درجة الخطر الذي يمثله منخفضة“.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ”لقد تحدثت مع ليفيا لينك، القنصل الإسرائيلي في هيوستن، التي كانت في طريقها إلى مكان الحادث، وتم إطلاعي على ما يحدث على الأرض“.

وأضاف ”نحن نراقب عن كثب حالة الرهائن ونحن على اتصال وثيق مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية“.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، إن الحكومة الإسرائيلية ”تراقب عن كثب وضع الرهائن في الكنيس اليهودي، صلوا من أجل نهاية فورية وآمنة“.