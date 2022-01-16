منظمة إيرانية: وفاة 17 سجيناً كردياً تعرض 10 منهم للتعذيب حتى الموت

أفادت منظمة حقوقية تعنى بشؤون الأكراد في إيران، السبت، بوفاة 17 سجيناً من الأكراد في المعتقلات الإيرانية تعرض 10 منهم للتعذيب حتى الموت خلال العام الماضي.

وذكرت منظمة ”هنجاو“ الحقوقية، في تقرير لها ”أنه خلال عام 2021، لقي ما لا يقل عن 17 سجينًا كرديًا حياتهم في السجون الإيرانية، وتعرض ما لا يقل عن عشرة منهم للتعذيب حتى الموت“.

ونشر موقع المنظمة أسماء 17 معتقلاً وكتب أن ثلاثة معتقلين ”ماتوا تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن“ هم سجناء سياسيون وأن ”جثث هؤلاء المعتقلين الثلاثة لم تُعاد بعد إلى عائلاتهم“.

وبحسب هذا التقرير ”فقد مات هؤلاء الأشخاص في سجون أورمية وكرمانشاه وكردستان وإيلام“، مشيراً إلى إلى أن سبب وفاة أربعة سجناء آخرين بسبب الإهمال الطبي، فيما أقدم سجين آخر على الانتحار، بينما لقي سجين مصرعه في اشتباك مع سجناء آخرين، بينما لا تزال وفاة آخر غير معروف.

وقد نشرت منظمات حقوقية في الأشهر الأخيرة تقارير بشأن وفاة عدد من السجناء السياسيين وغيرهم في سجون النظام بسبب التعذيب أو عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أثناء المرض.

في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت الأنباء أن ”أسد رامين وداود رحيمي“ قد أصيبا بالرصاص أثناء احتجازهم وتعرضوا للتعذيب حتى الموت على أيدي قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد نقلهم إلى مركز اعتقال.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نشرت شبكة حقوق الإنسان في كردستان تقريراً مفصلاً عن السجون ”السرية“ التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية في مدن أورمية وسنندج وكرمانشاه، وذكرت أن التعذيب والاغتصاب الجسيمين كانا شائعين في هذه السجون.

وفي سياق آخر، أعلنت جميعة الكتاب الإيرانية، عن إضراب ستة سجناء سياسيين عن الطعام في سجن ايفين شمال طهران على خلفية إهمال السلطات للسجين السياسي والشاعر البارز ”بكتاش آبتين“، الذي توفي في 8 من يناير/كانون الثاني الجاري.

ودعت الجمعية في بيان لها السنة الستة إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام بعدما وردت معلومات عن تدهور أوضاعهم الصحية.

وقالت الرابطة إن ”صادق أميدي لبوند ، وحميد حاج جعفر كاشاني، ومحمود علي نقي، وبيمان بورداد، وعلي أصغر حسونيرد، ومهدي دارين، أضربوا عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على ”عدم معالجة بكتاش ابطين والظروف المزرية في سجون الجمهورية الإسلامية“.

وكشفت الرابطة في بيانها عن نقل اثنين من المضربين إلى المستشفى وأن أربعة آخرين في حالة حرجة.