اعتقال سيناتور هايتي سابق مطلوب في قضية اغتيال رئيس بلده

أوقف في جامايكا السيناتور الهايتي السابق ”جون جويل جوزيف“ المطلوب من سلطات بلاده في التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، وفق ما أفاد، السبت، مصدر في الشرطة الجامايكية.

وذكر المصدر أن جوزيف اعتُقل، ليل الجمعة/السبت، وهو موقوف حاليًا، مضيفًا أن الشرطة الجامايكية تعمل بالتنسيق مع ”شركائها الدوليين“، وأن ”التحقيقات المشتركة“ جارية.

وقُتل الرئيس الهايتي، في تموز/يوليو، لكن رغم اعتقال العديد من المشتبه بهم لا تزال العديد من الأسئلة معلقة.

وأصدرت سلطات هايتي، في تموز/يوليو، مذكرة بحث عن جون جويل جوزيف الذي وصفته بأنه ”خطر ومسلح“.

وأوقف في وقت سابق من هذا الشهر، العسكري الكولومبي السابق ماريو بالاسيوس بتهمة المشاركة برفقة نحو 20 عنصرًا في اغتيال جوفينيل مويز، وإصابة زوجته بجراح خطرة في الإقامة الرئاسية في بورت أو برنس، بتاريخ 7 تموز/يوليو 2021.

ورُحّل بالاسيوس إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله في جامايكا، وقبل مقترح ”ترحيل طوعي“ ليحاكم أمام القضاء الأمريكي بتهم تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وتم تجنيد ماريو بالاسيوس، في حزيران/يونيو 2021، لاحتجاز الرئيس الهايتي واختطافه، وفق الشرطة الفدرالية الأميركية.

لكن الخطة تغيرت بعد ذلك وصار هدفها قتل جوفينيل مويز.

واعتُقل حتى الآن أكثر من 40 شخصًا، بينهم حوالي 15 كولومبيًا وأمريكيًا من أصل هايتي، في إطار التحقيق.

ولا تزال هناك العديد من الأسئلة المعلقة حول دوافع الاغتيال الذي فاقم الاضطرابات في الدولة الكاريبية التي تعاني من الفقر، وانعدام الأمن، والفساد.

من جانبه، أمر الكونغرس الأمريكي، هذا الأسبوع، وزارة الخارجية بوضع تقرير مفصّل حول الاغتيال.

وفي الرابع من الشهر الجاري، قال مسؤول أمريكي في هيئة إنفاذ القانون، إن سلطات بلاده ألقت القبض على كولومبي للاشتباه بضلوعه باغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وأضاف المسؤول، أن الرجل سيمثل في جلسة تمهيدية أمام محكمة، اليوم الثلاثاء.

والمشتبه به، ويدعى ماريو بالاثيوس، عضو سابق في جيش كولومبيا، وتقول السلطات في هايتي إنه كان ضمن مجموعة من المرتزفة التي اغتالت مويس، في تموز/ يوليو.

وذكر المصدر طالبًا ألا ينشر اسمه، أن الظهور الأول لبالاثيوس سيكون أمام المحكمة الاتحادية في ميامي، بعد ظهر يوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

وكانت صحيفة ”ميامي هيرالد“ أول وسيلة إعلام تنشر خبر إلقاء القبض على بالاثيوس.

وقال اثنان مطلعان على القضية إن ”بالاثيوس“ أُلقي القبض عليه في بنما، بينما كان قيد الترحيل من جامايكا إلى كولومبيا.