سماع دوي انفجارات غامضة غرب إيران

أفادت وكالة أنباء محلية إيرانية وناشطون في وقت متأخر من مساء السبت، عن سماع دوي انفجارات غامضة في عدد من المدن الواقعة غرب إيران.

وقالت وكالة أنباء ”ركنا“ المحلية الإيرانية إن صوت انفجار ضخم سُمع في مدينة أسد آباد بمحافظة همدان غرب إيران“، مضيفة إن الانفجار غامض وتسبب بمخاوف لدى سكان المدينة.

فوری: رکنا از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در #همدان گزارش داده. اخبار تایید نشده و غیررسمی از صدای انفجار در #سنندج و #کرمانشاه هم حکایت دارند. — Maryam Shokrani (@shokrani_maryam) January 15, 2022

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ”صوت الانفجار في مدينة أسد آباد هز أبواب ونوافذ المنازل ما دفع الناس للخروج من منازلهم إلى الشوارع العامة“.

وفي سياق متصل، أفاد موقع ”الاخبار العاجلة“ الإيراني، عن سماع أصوات انفجارات مع إطلاق نيران من مضادة للطائرات في مدينتي سنندج عاصمة إقليم كردستان غرب إيران، ومحافظة كرمنشاه غرب البلاد.

وغرد الصحفي الإيراني المعارض ”سامان رسول بور“ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، وقال ”أنباء عن انفجارات مدوية فى أجزاء من كرمنشاه وكردستان“.

فوری: گزارش‌ها از شنیده‌شدن صدای انفجار شدید در بخش‌هایی از کرمانشاه و کردستان. — Saman Rasoulpour (@SamRasoulpour) January 15, 2022

كما ذكر الصحفي الإيراني من القومية الكردية عن سماع دوي انفجار رهيب في محافظة كرمانشاه.

گزارش‌هایی توییتری: شنیده شدن صدای مهیب انفجار در کرمانشاه. — Kaveh Ghoreishi (@KavehGhoreishi) January 15, 2022

كما تناول الكثير من المغردين الإيرانيين معلومات عن وقوع تلك الانفجارات الغامضة في مناطق واقعة غرب البلاد.

من جانبها، ذكرت مواقع إخبارية تابعة للحرس الثوري الإيراني، إن ”أصوات الانفجارات التي تسمع في كرمانشاه وسنندج وهمدان غرب إيران، هو نتيجة تمرين دفاع جوي إيراني واسع النطاق لتجربة انظمة دفاع جوي جديدة انضمت حديثاً إلى ترسانة القوات المسلحة الإيرانية“.

يأتي ذلك في ظل التوتر السائد بالتزامن مع محاولات لإيحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب والتي وصلت على ما يبدو لطريق مسدود.

وتتأهب إسرائيل منذ سنوات لتوجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي، وسبق ان كشفت عن بنك للأهداف في الأراضي الإيرانية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون استعداد إسرائيل لفعل أي شيء لتعطيل برنامج إيران النووي ومنعها من امتلاك السلاح النووي.

ونشر موقع ”نتسيف نت“ العبري، اليوم السبت، تقريرا يتحدث عن سيناريو الرد الإيراني المحتمل على أي هجوم إسرائيلي، قد يطال برنامجها النووي، وقال إن ثمة تقديرات ترجح أن تستهدف إيران بدورها البرنامج النووي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إيران حددت لنفسها ”بنك أهداف نووي“ داخل إسرائيل، وأن تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ترجح أن يشمل عددًا من المواقع النووية.

وتحدث التقرير عن 7 مواقع استراتيجية نووية، داخل إسرائيل، يفترض أن يطالها رد إيراني عسكري محتمل، في حال شن الجيش الإسرائيلي هجومًا ضد المنشآت النووية في إيران.