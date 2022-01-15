مسلح يحتجز رهائن بكنيس يهودي في تكساس

قالت صحيفة فورت وورث ستار-تليغرام الأمريكية، إن السلطات تتفاوض مع رجل أفادت التقارير بأنه احتجز أشخاصا رهائن في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس، خلال صلوات اليوم السبت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تراقب هذا الحادث عن كثب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن ”المسلح الذي يحتجز رهائن داخل كنيس يهودي أجرى اتصالا هاتفيا مع قائد وحدة إنقاذ الرهائن، وقال إنه يريد لقاء شقيقته الموجودة في السجن“.

وأشارت إلى أنه يوجد على الأقل 6 محتجزين رهائن داخل الكنيس اليهودي في ولاية تكساس الأمريكية، لافتة إلى أنه لا معلومات حول اللحظة بشأن حالتهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن ”المفاوضات جارية بين الشرطة وقوات مكتب التحقيقات الفدرالي من جهة والمسلح من جهة أخرى خارج المبنى، مما قد يشير إلى أن درجة الخطر الذي يمثله منخفضة“.

وأشارت إلى أن المسلح الذي يحتجز الرهائن من أصل باكستاني، ويعيش في منطقة محيطة بالكنيس اليهودي.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ”لقد تحدثت مع ليفيا لينك، القنصل الإسرائيلي في هيوستن، التي كانت في طريقها إلى مكان الحادث، وتم إطلاعي على ما يحدث على الأرض“.

وأضاف ”نحن نراقب عن كثب حالة الرهائن ونحن على اتصال وثيق مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية“.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي، إن الحكومة الإسرائيلية ”تراقب عن كثب وضع الرهائن في الكنيس اليهودي، صلوا من أجل نهاية فورية وآمنة“.

وقالت شرطة كوليفيل على موقع تويتر، في وقت سابق اليوم، إنها تجري عمليات تدخل سريع باستخدام القوات الخاصة في المنطقة التي يقع فيها مجمع بيت إسرائيل، مضيفة أنه يتم إجلاء جميع السكان في المنطقة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينغ نيوز.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة فورت وورث ستار-تليغرام الأمريكي قولها: ”السرجنت في شرطة كوليفيل دارا نيلسون، قالت إن المفاوضين أجروا اتصالات مع شخص داخل الكنيس يُعتقد أنه مشتبه به“.

وأمكن سماع الرجل وهو يتحدث فيما بدا أنها مكالمة هاتفية خلال بث مباشر لخدمة السبت في الكنيس اليهودي. وانقطع البث المباشر حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش).

وتأسس مجمع بيت إسرائيل في عام 1999.

وكوليفيل هي إحدى ضواحي منطقة دالاس-فورت وورث.