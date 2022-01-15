بعد "عملية تدقيق" واسعة.. طالبان تطرد 3 آلاف من عناصرها لارتكابهم "تجاوزات"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول في طالبان، اليوم السبت، أن الحركة طردت نحو 3 آلاف من أعضائها متهمين بـ“ارتكاب تجاوزات“، وذلك في إطار ”عملية تدقيق“ واسعة بدأتها الحركة منذُ استيلائها على السلطة في أفغانستان.

واستعادت حركة طالبان السيطرة على أفغانستان، في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بعد تمرد استمر 20 عامًا ضد الحكومات السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وفي أعقاب تعهدها بأسلوب حكم أكثر ليونة مقارنة بنظامها بين عامي 1996 و2001، أنشأت طالبان لجنة لتحديد الأعضاء المنضوين فيها والذين ينتهكون أنظمتها.

وقال لطيف الله حكيمي، رئيس اللجنة في وزارة الدفاع، ”كانوا يسيئون إلى الإمارة الإسلامية، تم استبعادهم خلال عملية التدقيق هذه حتى نتمكن من بناء جيش وقوة شرطة نظيفين في المستقبل“، مشيرًا إلى أنه ”تم حتى الآن فصل 2,840 عضوا“.

وأضاف الحكيمي أن هؤلاء المستبعدين ”تورطوا في الفساد والمخدرات، وكانوا يتدخلون في حياة الناس الخاصة، ولدى بعضهم أيضًا صلات بداعش“، مستخدمًا الاسم العربي المختصر للتنظيم.

وتتهم منظمات حقوقية مقاتلي حركة طالبان بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء لأفراد سابقين في قوات الأمن، على الرغم من صدور أمر من القائد الأعلى للحركة هبة الله أخوند زادة بالعفو عنهم.

وشكل ظهور تنظيم ”داعش“ في أفغانستان تحديًا رئيسيًا لحركة طالبان، بحيث بات مسؤولوها هدفا في أحيان كثيرة لهجمات في العاصمة كابول ومدن أخرى.

وأوضح الحكيمي، أن الموقوفين يتحدرون من 14 ولاية، وعملية الـ“تصفية“ ستستمر في ولايات أخرى.

ومنذُ استيلائها على السلطة، عمدت حركة طالبان إلى تقييد حريات الأفغان وخصوصًا النساء اللواتي منعن من العودة لوظائفهن في القطاع العام أو الذهاب للمدارس الثانوية.

كما تم حظر الرحلات الطويلة للنساء غير المصحوبات بقريب من الذكور.

ويوم الخميس الماضي، أقرّت حركة طالبان الأفغانية، أول ميزانية منذ استعادتها زمام الحكم في البلد، ولا تشتمل على أي مساعدة دولية، وتغطي أول ثلاثة أشهر من 2022، بحسب ما أفادت وزارة المالية في حكومة طالبان المؤقتة.

وتغطي الميزانية بقيمة 53,9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار) الربع الأول من العام 2022 لا غير، وهي مخصصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبا.