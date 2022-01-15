بشكل نهائي.. تويتر يغلق أحد حسابات المرشد الإيراني علي خامنئي

أعلن موقع ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إغلاق أحد حسابات المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى الأبد، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو يهدد فيه باغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال متحدث باسم تويتر لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ باللغة الفارسية، إن الحساب قد ”تم تعليقه إلى الأبد“، مضيفاً أن ”تويتر قام أولاً بحذف التغريدة التي نشرها حساب خامنئي (تحت اسم المستخدم KhamenieSite)، وبعد ذلك قررنا حظر الحساب إلى الأبد“.

واحتوت التغريدة على اقتباس من خامنئي تعرض فيه دونالد ترامب والمسؤولين عن اغتيال قاسم سليماني للتهديد بالانتقام.

وكان حساب خامنئي نشر مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يحاكي عملية اغتيال لترامب، على خلفية اتهامه بإصدار أمر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي جرى تنفيذ العملية في 3 من كانون الثاني/ يناير لعام 2020.

وبعد اغتيال قائد فيلق القدس آنذاك، الفرع الخارجي للحرس الثوري، هدد المسؤولون الإيرانيون بـ ”الانتقام الشديد“ من مسؤولين في إدارة ترامب.

وانتقد بعض المسؤولين الأمريكيين تويتر لسماحه للمرشد الإيراني بنشر مثل هذا المحتوى، رغم منع عدد من المسؤولين الأمريكيين من امتلاك حسابات على الشبكة، كما تم إغلاق حساب تويتر الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب محتوى مناهض لتويتر.

وعلى الرغم من حجب ”تويتر“ من قبل السلطات الإيرانية، يمتلك آية الله خامنئي عدة حسابات مختلفة على هذه الشبكة الاجتماعية.

وتم إنشاء حساب علي خامنئي المحظور هذا الربيع ويبدو أنه بديل لحساب آخر مماثل مع حساب Khamenei_Site، الذي أغلقته شركة تويتر قبل عام واحد بالضبط.

وتم حظر الحساب بسبب ملصق تغريدة أظهر ظل طائرة بدون طيار تحوم فوق ترامب أثناء لعب الجولف في فلوريدا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، رد يوم الخميس، على التهديدات الأخيرة التي وجهتها إيران ضده وضد مسؤولين آخرين في إدارة دونالد ترامب، قائلاً إن ”عملية اغتيال سليماني كانت ضرورية للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين“.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع ”فوكس نيوز“، أنه أوصى ترامب بتنفيذ عملية الاغتيال ضد سليماني، داعياً الرئيس الحالي جو بايدن إلى عدم التفاوض مع إيران.

وقال بومبيو منتقداً نهج بايدن تجاه إيران إن على بايدن أن لا يتفاوض مع نظام يهددني ويهدد ترامب بالقتل انتقاماً لاغتيال سليماني“.

كما اتهم وزير خارجية إدارة ترامب مفاوضي الإدارة الحالية بمنحهم الأموال والموارد والقوة والأدوات من خلال الاتفاق مع الإيرانيين على تعزيز شبكة الإرهاب للجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

ودافع بومبيو عن قرار إدارة دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، قائلاً: ”لو فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكان على القادة الإيرانيين التوقيع على اتفاق أفضل كان من شأنه أن يمنع طهران فعليًا من امتلاك سلاح نووي“.

وأضاف وزير الخارجية السابق أن أقل من 2 % من احتياطيات النقد الأجنبي للنظام الإيراني، بقيت بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، وأن واشنطن تمنع بيع ملايين براميل النفط“.