"تايمز": اعتقال قائد أوزبكي بطالبان يكشف حجم الانقسامات العرقية داخل قيادتها

قالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، إن حركة طالبان الأفغانية تشهد انقسامات عرقية على مستوى القيادة، بعد صراع السلطة الذي اندلع بين الأوزبك والبشتون في شمال أفغانستان.

وأضافت في تقرير نشرته، الجمعة، على موقعها الإلكتروني: ”تظاهر المئات في شوارع إقليم فارياب، ضد اعتقال مخدوم علام، القائد الأوزبكي في حركة طالبان، والمعتقد أنه ضحية للتفرقة العرقية“.

ومضت تقول: ”أظهرت فيديوهات مدنيين غاضبين وهم يحملون السلاح في مدينة ميمنه عاصمة إقليم فارياب، والواقعة على بعد 450 كيلومترا شمال غرب كابول، حيث بدا أنه تم نزع سلاح مقاتلي طالبان“. مشيرة إلى أن المظاهرات استمرت، أمس الجمعة، حيث قُتل عضو في طالبان وأصيب 3 آخرون من بينهم مدني، فيما قامت طالبان بإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة.

ونقلت عن صحفي أفغاني مقيم في ميمنه قوله، إن علام تم اتهامه باختطاف 3 سيدات في مدينة مزار الشريف، بينما يقول متظاهرون شاركوا في الاحتجاجات إنه بريء، وتم استهدافه لأنه ينتمي إلى العرق الأوزبكي، وتقوم طالبان بالتمييز ضده.

وكتبت الصحيفة: ”الاشتباكات بين الأوزبك والبشتون في فارياب ليست أمرا غريبا، البشتون هم أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان، ويتركزون في الجنوب والشرق، وهم أيضا المجموعة العرقية المهيمنة على طالبان، والتي تنحدر من الجنوب، لكنها وسعت صفوفها في السنوات الأخيرة لتشمل عرقيات أخرى“.

من جانبه، قال رحمة الله أميري، الباحث والمحلل الأفغاني المستقل، إن البشتون هم الجماعة العرقية المهيمنة على طالبان، ولكنهم لا يزالون يمثلون الأقلية في مناطق جغرافية أخرى.

وأضاف: ”هناك قضايا جدلية في شمال أفغانستان؛ بسبب أمور مثل استسلام الأوزبك لحكومة الجمهورية على مدار سنوات، وحقيقة انضمام البعض إلى الحركة الإسلامية في أوزبكستان“. وتابع: ”ومن ناحية أخرى، فإن حركة طالبان ليس لديها ما يكفي من الرجال في الشمال؛ لأن الشمال يختلف تماما عن الجنوب، حيث عززت الحركة سلطتها بالفعل في هلمند، على سبيل المثال، تم تأسيس السلطة في جميع أنحاء الإقليم، وتشكيل علاقات قوية مع المواطنين“.

ويرى أميري، أن حركة طالبان تحاول تعزيز نهج المساءلة في المناصب القيادية، إلا أن هذا كان له ”رد فعل عكسي بالفعل“، معتبرا ما حدث في فارياب نموذجا على ذلك، كما أن هناك مئات الوقائع الأخرى المماثلة التي تحدث دون أن يتم الكشف عنها، حيث يضع قادة طالبان القوانين بأنفسهم، ولا يزالون يديرون الأمور بعقلية التمرد، وفق قوله.