موقع عبري: إيران قد تضرب برنامج إسرائيل النووي حال تعرض منشآتها لهجوم عسكري

نشر موقع ”نتسيف نت“ العبري، اليوم السبت، تقريرا يتحدث عن سيناريو الرد الإيراني المحتمل على أي هجوم إسرائيلي، قد يطال برنامجها النووي، وقال إن ثمة تقديرات ترجح أن تستهدف إيران بدورها البرنامج النووي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إيران حددت لنفسها ”بنك أهداف نووي“ داخل إسرائيل، وأن تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ترجح أن يشمل عددًا من المواقع النووية.

وتحدث التقرير عن 7 مواقع استراتيجية نووية، داخل إسرائيل، يفترض أن يطالها رد إيراني عسكري محتمل، في حال شن الجيش الإسرائيلي هجومًا ضد المنشآت النووية في إيران.

وذكر أن خبراء الشأن الإيراني داخل إسرائيل خلصوا إلى أن هجوما إسرائيليا محتملا على المنشآت النووية الإيرانية، سيعني أن الأخيرة سترد بعد ساعات، بقصف 7 مواقع استراتيجية نووية.

وحذر من أن الدفاعات الإسرائيلية، ولا سيما المضادة للصواريخ الباليستية، قد لا تكون مؤهلة لصد هجوم من هذا النوع.

يوم الحساب

واستند موقع ”نتسيف نت“ العبري، إلى معلومات نشرها موقع cyber shafarat المتخصص في الملفات الأمنية والاستخبارية، والذي وضع بدوره تصورًا لما تقوم به طهران من استعدادات، بشكل محتمل، تحسبًا لما سماه ”يوم الحساب“.

وفسر مصطلح ”يوم الحساب“، بأنه اليوم الذي سيلي فشل المفاوضات النووية بين طهران والدول الكبرى، في العاصمة النمساوية فيينا، بشكل محتمل، ومن ثم اتخاذ إسرائيل قرارا بضرب البرنامج النووي داخل إيران، أو قيامها بتفعيل الخيار العسكري حتى من دون فشل هذه المفاوضات.

بنك الأهداف

وأكد التقرير أن الخيار الإيراني سيكون وقتها، الرد العسكري الذي سيتمثل في هجمات صاروخية ضد مواقع إسرائيلية جميعها على صلة بالبرنامج النووي للدولة العبرية.

وحدد قائمة تضم 7 مواقع ذات صلة، أولها مركز البحوث النووية في ديمونة، حيث تتواجد منشآت لإنتاج البلوتونيوم، فضلاً عن بنى تحتية إضافية على صلة بالسلاح النووي.

وذكر أن الهدف الثاني سيكون قاعدة الصواريخ ”تيروش“، ويجري الحديث عن منشأه لتخزين رؤوس حربية نووية وتكتيكية، وفق ما أورده التقرير.

ويجري الحديث عن قاعدة بمستوطنة ”تيروش“ التابعة للمجلس الاستيطاني ”ماتيه يهودا“ بالقدس.

وذهب التقرير إلى أن الهدف الإيراني الثالث هو قاعدة ”عيلبون“، وهي قاعدة بالجليل، ويقول التقرير إن فيها مخزنا للرؤوس الحربية التكتيكية.

وتابع أن الهدف الرابع هو مركز ”كفار زخاريا“، وسط إسرائيل، وبه قواعد صواريخ نووية ومخازن تضم قنابل من هذا النوع.

ويضم بنك الأهداف الإيراني، وفق التقرير، مفاعل ”ناحال سوريك“ للبحوث النووية، وكذلك مفاعل ”يودفات“ شمالي إسرائيل، وهو مخصص لتركيب السلاح النووي، ومثله مفاعل ”رفائيل“، حسب ما أورده التقرير.

الدفاعات لن تصمد

وتساءل موقع ”نتسيف نت“ العبري: ”كيف يمكن لإيران استهداف هذه المواقع التي تؤمنها نظم دفاعية قوية، على غرار نظام ”حيتس“ المضاد للصواريخ الباليستية؟، وكذلك نظام مقلاع داوود الدفاعي؟“.

ولفت إلى امتلاك إيران صواريخ باليستية تكتيكية يمكنها التحليق على ارتفاعات 1800 كيلومتر، وهو من بين الارتفاعات الأعلى التي يمكن أن يصل إليها صاروخ باليستي على مستوى العالم.

وسرد فئات أخرى من الصواريخ الباليستية التكتيكية التي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، فضلا عن 700 كيلومتر، ولفت إلى أنه في حال أطلقت هذه الصواريخ صوب إسرائيل، وعلى هذه الارتفاعات، لن تستطيع النظم الدفاعية الإسرائيلية اعتراضها.

وقدر أن نسبة نجاح الصواريخ الإيرانية في بلوغ أهدافها تبلغ 85%.