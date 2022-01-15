الشرطة السويدية تبحث عن طائرة مسيرة حلقت فوق محطة فورسمارك النووية

أعلنت الشرطة في السويد، عن أنها أرسلت دوريات وطائرات هليكوبتر إلى منطقة محطة فورسمارك النووية للبحث عن طائرة مسيرة كبيرة شوهدت تحلق فوق الموقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة لكنها لم تتمكن من ضبطها.

وقالت الشرطة في تقرير عن الحادث على موقعها على الإنترنت، إن ”الشرطة تواصل محاولة تحديد مكان الطائرة المسيرة حتى باستخدام طائراتها المسيرة، لكن دون جدوى، ولا يوجد ما يشير إلى إسقاط الطائرة المسيرة أي شيء في المنطقة أو هبوطها“، مشيرة إلى تقارير غير مؤكدة عن ”مشاهدات محتملة لطائرات مسيرة عند محطة رينجهالز النووية على الساحل الغربي للبلاد“.

ووقع هذا الحادث بعد يوم من بدء الجيش السويدي القيام بدوريات في البلدة الرئيسية في جزيرة جوتلاند المطلة على بحر البلطيق وسط تصاعد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا وقيام روسيا بنشر سفينة إنزال في بحر البلطيق في الآونة الأخيرة.

وتقع فورسمارك، أكبر منتج للكهرباء في السويد، على ساحل بحر البلطيق على بعد نحو 150 كيلومترا شمال العاصمة ستوكهولم، وشوهدت الشرطة الطائرة المسيرة وهي تحلق حول المحطة قبل أن تختفي باتجاه جزيرة جراسو.

وتقع المحطة في مقاطعة فورسمارك، وهي أيضًا موقع المستودع السويدي النهائي للنفايات التشغيلية المشعة. تديرها شركة تابعة بصفة رئيسية لشركة فاتينفول متعددة الجنسيات للطاقة.

وكان مراقبو الإشعاع في فورسمارك أول من اكتشف مستويات الإشعاع المرتفعة الناجمة عن كارثة تشرنوبل من خارج الاتحاد السوفييتي على بعد أكثر من 1000 كيلومتر، ما أجبر الحكومة السوفيتية على الاعتراف بها علنًا بعد يومين من إخفائها عن العالم.