وزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا متعهدة بردع "الأعمال العدوانية" الروسية

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم السبت، إنها ستزور ”كييف“ الأسبوع المقبل، لتأكيد دعمها لسيادة أوكرانيا وتعزيز الجهود لما وصفته بـ ”ردع الأعمال العدوانية“ الروسية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء ”رويترز“.

يأتي ذلك في حين نشرت موسكو أكثر من 100 ألف جندي بالقرب مع الحدود الأوكرانية، فيما أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها تخشى أن تكون روسيا تعد ذريعة للغزو إذا فشلت الدبلوماسية في تحقيق أهدافها.

واتخذت كندا موقفا متشددا مع موسكو منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وينحدر عدد كبير من سكان كندا من أصل أوكراني ويحظون بنفوذ سياسي.

وقالت جولي في بيان لها إن ”حشد قوات ومعدات روسية في أوكرانيا والمناطق الواقعة حولها، يعرض الأمن في المنطقة بأكملها للخطر. لا بد من ردع هذه الأعمال العدوانية“.

وأضافت أن ”كندا ستعمل مع شركائها الدوليين لدعم النظام الدولي القائم على قوانين“.

ومن المنتظر أن تجتمع جولي مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، وتسافر إلى غرب البلاد للقاء بعثة تدريب كندية قوامها 200 فرد موجودة هناك منذ عام 2015.

من جهته، تحدث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما قاله مكتبه الذي أوضح أنه ”أكد أن أي توغل عسكري في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات المنسقة“.

وفي الإطار، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن ”الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو، يجب أن يدونا ضماناتهما الأمنية أمام روسيا لأن روسيا لن تنتظر إلى ما لا نهاية“.

وذلك بعد جولات متعددة من المباحثات بدت أنها لم تنجح في تقريب الطرفين أكثر.

ويعيش الغرب في حالة من القلق لأسابيع بسبب الحشود العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، ما أثار مخاوف بأن روسيا قد تحاول اجتياح الأراضي الأوكرانية، كما فعلت في عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم.

وتنفي روسيا أن يكون لديها مثل هذه النوايا، وتدلل في المقابل أن أمنها غير مضمون طالما لم يلتزم حلف الناتو بعدم التوسع شرقاً أكثر، خصوصاً في أوكرانيا.

وحذرت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، روسيا من العواقب في حال شنت هجوماً على أوكرانيا.

وقالت الوزيرة أمس الجمعة، في البرلمان الألماني: ”ليس لروسيا حق النقض عندما يتعلق الأمر بقضايا التحالف، ولا يمكنها ابتزازنا هنا أيضاً“، موضحة في المقابل أنه بين الخطوط الحمراء والمناوشات العسكرية، هناك هامش كبير يجب استغلاله، وقالت: ”يجب أن نستنفد كل الوسائل لتهدئة هذا الصراع“.

وذكرت لامبرشت أنه يجب أن يتكاتف الناتو والاتحاد الأوروبي سوياً على نحو وثيق، وقالت: ”أمن حلفائنا هو أمننا، وكذلك في وسط وشرق أوروبا بشكل خاص“.

وأضافت: ”الانتشار الروسي على الحدود الأوكرانية ينتهك جميع قواعد التعايش السلمي“، داعية موسكو إلى احترام القانون الدولي.