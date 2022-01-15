إصابة سجين سياسي في إيران بجلطة نتيجة حقنة دواء خاطئ

أفاد نشطاء حقوقيون بأن سجينًا سياسيًا في إيران أصيب بجلطة دماغية؛ بسبب حقنه بدواء خاطئ، وتأخير إرساله إلى المستشفى جراء تدهور حالته الصحية.

ونقل موقع حقوق الإنسان الإيراني ”جوانه ها“ عن مصادر مطلعة قولها: إن ”مهدي صالحي قلعة شاهروخي، أحد سجناء احتجاجات يناير/ كانون الثاني لعام 2018، والمعتقل في سجن دستجرد بمحافظة أصفهان وسط البلاد، نُقل إلى مستشفى الزهراء في المحافظة بعد إصابته بجلطة دماغية“.

وجاء في التقرير أن ”صالحي توجه أولاً إلى دائرة صحة السجن بسبب مشاكل في القلب وضغط على المخ، حيث تم حقنه بدواء خاطئ تسبب له في نوبات صرع وتفاقم حالته“.

وأكد بعض نشطاء المجتمع المدني الذين لديهم دراية بتعامل إدارة السجون الإيرانية مع المعتقلين السياسيين، مثل أراش صادقي، هذه التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب صادقي على حسابه الرسمي على ”تويتر“ ”أن مهدي صالحي أصيب بجلطة دماغية يوم الثلاثاء؛ بسبب حقنه دواءً خاطئاً وتأخير إرساله إلى مستشفى خارج السجن“.

وبحسب التقارير، حُكم على مهدي صالحي قلعة شاهروخي في البداية بالإعدام بتهم مثل المحاربة والفسق والإفساد في الأرض، لكن هذه العقوبة ألغيت.

وكان مهدي صالحي أصيب برصاصة في رأسه أثناء مشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران، على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويشير التقرير المنشور على موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، اليوم السبت، إلى أن ”حالة مهدي صالحي الجسدية حرجة الآن، فيما لا يسمح مسؤولو المخابرات والأمن لأسرته بزيارته“.

وجاءت احتجاجات يناير/كانون الثاني لعام 2018 ردًا على الوضع الاقتصادي غير المستقر في البلاد، لكنها سرعان ما غيرت الاتجاه واستهدفت الحكومة الإيرانية والنظام بأكمله، وخفت حدة الاحتجاجات في نهاية المطاف بسبب القمع الشديد.

وفي سياق آخر، حذرت رابطة الكتاب الإيرانية، الجمعة، السلطات في البلاد من خطر وفاة الصحفي والناشط البارز ”كيوان صميمي“، الذي يبلغ من العمر 73 عاماً، ويقبع في سجن ايفين شمال العاصمة طهران.

وجاء هذا التحذير على خلفية وفاة الشاعر والمخرج السينمائي البارز ”بكتاش أبتين“ في مستشفى ساسان بطهران في 8 من كانون الأول الجاري، بعد إصابته بفيروس كورونا مرتين في سجن ايفين، وتأخير علاجه من قبل السلطات الأمنية.

وقالت الرابطة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، ”إن كيوان صميمي، رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة والناشط السياسي المسجون في إيفين، على وشك ”الترحيل“ إلى سجن آخر في إيران، رغم سوء الحالات الطبية ومعاناته من أمراض القلب“.

وفي مطلع أيار/مايو من عام 2019، تم اعتقال ”كيوان صميمي“ بعد مشاركته في مسيرة احتجاجية أمام البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وبعد بضعة أشهر، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ”التآمر للعمل ضد الأمن القومي“، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول لعام 2020، تم نقل الصحفي صميمي إلى سجن ايفين شمال طهران ليقضي عقوبته، أثناء انتشار وباء فيروس كورونا.

وفي 9 من الشهر الجاري، نشر كيوان صميمي رسالة من داخل السجن، وصف فيها وفاة الشاعر والسجين والمخرج بكتاش ابتين بـ ”القتل العمد مع سبق الإصرار“.