أوكرانيا: لدينا "مؤشرات" على ضلوع موسكو في الهجوم الإلكتروني

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أن لديها ”مؤشرات أولية“ على تورط محتمل لأجهزة الاستخبارات الروسية في هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف العديد من وزاراتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية وليغ نيكولينكو عبر تويتر: ”حصل جهاز الأمن الأوكراني على مؤشرات أولية بأن مجموعات من القراصنة المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي وقع اليوم“.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن (إس بي يو)، استهدفت الهجمات التي نُفذت، ليل الخميس الجمعة، 70 موقعًا إلكترونيًا حكوميًا، و 10 من هذه المواقع تعرضت ”لتدخل غير مصرح به“، وفق الجهاز الذي أكد أن ”محتواها لم يتم تغييره، ولم يحدث أي تسريب للبيانات الشخصية“.

وتأكدت وكالة ”فرانس برس“ من تعذر الوصول إلى مواقع العديد من الوكالات الحكومية، بعضها تابع لوزارة الخارجية، ودائرة حالات الطوارئ.

وقبل تعطل الوصول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، نشر القراصنة رسالة تهديد على صفحته الرئيسة باللغات: الأوكرانية، والروسية، والبولندية.

وجاء في الرسالة: ”تخوفوا أيها الأوكرانيون واستعدوا للأسوأ، تم تحميل جميع بياناتكم الشخصية على شبكة الإنترنت“. وكانت الرسالة مصحوبة بعدة شعارات، بينها صورة لعلم أوكراني مشطوب.

وتعرضت أوكرانيا لعدة هجمات إلكترونية منسوبة إلى روسيا خلال السنوات الأخيرة، وقع أبرزها، العام 2017، واستهدف العديد من البنى التحتية الحيوية، وفي العام 2015، ضد شبكة الكهرباء.

وتعرّض عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في أوكرانيا، الجمعة، لهجوم معلوماتي كبير لم تتبنّه أي جهة على الفور، بحسب ما أعلنته السلطات، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين كييف وموسكو، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وأعلنت وزارة التربية والعلوم عبر صفحتها على فيسبوك، أن ”موقعها الرسمي مغلق مؤقتًا بسبب الهجوم الشامل الذي حصل، ليل 13-14 كانون الثاني/يناير“.

وتعذّر الدخول أيضًا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة حالات الطوارئ.

وتصاعدت حدة الخطابات من مختلف الأطراف بشأن الأزمة الأوكرانية، وسط تحذيرات من أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن خطر الغزو الروسي أصبح كبيرًا.

وبدوره، قال مايكل كاربنتر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عقب محادثات مع روسيا في فيينا: ”إن أصوات طبول الحرب تدوي عاليًا، ولهجة الخطاب أصبحت أكثر حدة“، بحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: ”خطر الغزو العسكري كبير“، مضيفًا أنه ”لم يتم تحديد أي مواعيد لأي محادثات أخرى، ويجب أن نتشاور مع الحلفاء والشركاء أولًا“.

من جانبها، قالت روسيا إن الحوار بشأن أوكرانيا مستمر لكنه وصل إلى ”طريق مسدود“، بينما تسعى إلى إقناع الغرب بمنع انضمام أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي، ووقف توسع الحلف في أوروبا، وهي مطالب وصفتها الولايات المتحدة بأنها مستحيلة.