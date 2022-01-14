قناة إيرانية معارضة تكشف محاولة طهران التسلل داخل مكتب لها في إسرائيل

أفاد موقع إيراني معارض، الجمعة، أن جهاز الاستخبارات التابع للحكومة الإيرانية سعى إلى النفوذ والتسلل داخل مكتب قناة إيرانية معارضة في إسرائيل.

وذكر موقع ”فردا نيوز“، أن ”جهاز الاستخبارات الإيراني حاول التسلل إلى مكتب قناة ”إيران إنترناشيونال“ المعارضة في إسرائيل“، مشيرًا إلى أن ”هذه القناة نددت بهذه المحاولة من قبل السلطات الإيرانية“.

ونقل الموقع بيانًا عن قناة ”إيران إنترناشيونال“، أشارت فيه إلى المحاولات المتكررة للأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الإيرانية لاستهداف المحطة التلفزيونية ومراسليها“.

وقال البيان إنه ”في خطوة أخيرة، سعى جهاز تجسس الجمهورية الإسلامية إلى تعريض سلامة مراسل إيران إنترناشونال، باباك إسحاقي، وأعضاء آخرين، في فريق أخبار القناة للخطر من خلال استهدافه“.

وبحسب البيان، ”فإن وزارة الاستخبارات الإيرانية طلبت من عميل لها دخول مكتب قناة إيران إنترناشونال لإبلاغ الأجهزة الأمنية الإيرانية بالتفاصيل الأمر الذي يهدد حياة زملائنا في إسرائيل“.

من جانبه، قال المراسل بابك إسحاق في حديثه للقناة: ”إن السلطات الإيرانية حاولت التواصل معه بهدف النفوذ داخل قناة إيران إنترناشونال“، مضيفًا أن ”إيران تتخذ من عائلات الصحفيين المعارضين الذين يعيشون داخل البلاد كرهائن وتمنعهم من السفر وغيرها من القضايا“.

گفت‌وگو با بابک اسحاقی درباره تلاش ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای برقراری ارتباط با او pic.twitter.com/4TRGAga9Ql — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 13, 2022

وقناة ”إيران إنترناشيونال“ تأسست، العام 2017، وتبث من العاصمة البريطانية لندن باللغة الفارسية، وتعد من أهم القنوات الفضائية المعارضة.

وجاء البيان الصادر عن القناة الإيرانية المعارضة بعد أن أعلنت إسرائيل عن اعتقال مجموعة من جواسيس يعملون لصالح إيران على أراضيها.

والأربعاء الماضي، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشاباك، أن عميلًا إيرانيًا كان قد عرّف عن نفسه على أنه يهودي يعيش في إيران، أقنع 5 إسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم معلومات، بما في ذلك صور من السفارة الأمريكية.

وتعد مضايقة عائلات موظفي الشبكات الناطقة باللغة الفارسية في الخارج، إحدى الطرق الشائعة لدى المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران للتعامل مع شبكات باللغة الفارسية.

وكانت هيئة الاذاعة البريطانية ”بي بي سي“ باللغة الفارسية، قد دعت في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، الحكومة الإيرانية إلى إنهاء المضايقات و ”التهديدات والترهيب“ لموظفيها في القسم الفارسي.

وقال البيان إن ”موظفي ”بي بي سي“ في لندن استهدفوا بتهديدات بالقتل وتهديدات بالمضايقات، مما أدى إلى تدخل الشرطة وتوفير الحماية“.

وقال جيمي فلاي مدير مدير إذاعة أوروبا الحرة، من بينها نسخة فارسية، في تغريدة سابقة إن ”النظام نفسه الذي قتل المتظاهرين في الشوارع استهدف الآن الإيرانيين العاملين في إذاعة فردا وغيرها من وسائل الإعلام“.

ووفقًا لآخر تقرير سنوي لـ“مراسلون بلا حدود“، تحتل إيران المرتبة الـ 174 من بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة.

وأضافت مراسلون بلا حدود أن ”إيران هي واحدة من أكثر الدول قمعًا للصحفيين، وتراقب باستمرار الأخبار وتدفق المعلومات، وفي ترتيب هذا العام، كانت 6 دول فقط أسوأ من إيران“.

وأشارت المنظمة الدولية المدافعة عن حرية الإعلام والصحفيين إلى جهود السلطات الإيرانية لتقليل عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا عبر حجم المعلومات عن وسائل الإعلام وتهديد واستدعاء واعتقال الصحفيين والمدونين الذين يتحدثون عن هذه الجائحة.