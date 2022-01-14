بينيت يشكل لجنة تحقيق بقضية الغواصات التي تتضمن اتهامات لنتنياهو

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات الألمانية المتهم بها زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وفق ما كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”ذلك جاء بعد مناقشات بين نفتالي بينيت، ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير العدل جدعون ساعر، ووزير الخارجية يائير لابيد“.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه ”من المتوقع أن يطرح الاقتراح للتصويت خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل“.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن ”تشكيل لجنة التحقيق خطوة ضرورية من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل“، واصفاً ذلك بـ“الحاجة القومية“.

بدوره، قال وزير الخارجية، يائير لابيد: ”وعدنا الجمهور الإسرائيلي بأن لا نتنازل عن التحقيق في القضية، ووفينا بذلك“.

وأضاف: ”هذه قضية الفساد الأمني الأخطر في تاريخ إسرائيل، ويجب تخطي أي حاجز من أجل الوصول إلى الحقيقة“، وفق تعبيره.

الجدير ذكره، أن مقترح تشكيل لجنة التحقيق بقضية الغواصات قدم من قبل وزير الدفاع بيني غانتس بالتنسيق مع وزير العدل جدعون ساعر، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي حينه، اتفق نفتالي بينيت، وبيني غانتس، على مناقشة المقترح لما بعد تمرير الميزانية، والتي جرى تمريرها قبل نهاية العام الماضي.

وتعود قضية الغواصات والمشهورة إعلاميا بـ ”الملف 3000″، عندما قرر رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ودون استشارة وزير الأمن، حينئذ، موشيه يعالون، شراء غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني ”تيسنكروب“.

وحسب لوائح الاتهام التي قدمت في القضية، فقد ”طالب وتلقى ضباط كبار وموظفون حكوميون ومقربون من بنيامين نتنياهو رشوة من أجل دفع الصفقة قدماً“.

ووفقا لاقتراح تشكيل لجنة التحقيق، فإنها مداولاتها ستكون سرية، بادعاء الحساسية الأمنية للموضوع، إلا في حال جرى النظر في مواضيع غير سرية من الناحية الأمنية.

كما أن اللجنة لن تنشر تقرير ومحضر مداولاتها، إلا في حال لم تشمل معلومات أمنية سرية، حيث يتوقع أن تبلغ تكلفة اللجنة تسعة ملايين شيكل (حوالي 3 مليون دولار أمريكي)، ستمول من وزارتي الدفاع والقضاء.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية حققت في صفقة الغواصات الجديدة، وقطع بحرية عسكرية، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الحكومة السابق نتنياهو، تبين منها أنهم جنوا أرباحا مالية من الصفقة.

لكن الشرطة وكذلك المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، قرروا أن نتنياهو ليس ضالعا في القضية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، 3 التماسات قدمت من أجل إصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات المتهم فيها بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، في حينه، إن ”المحكمة أكدت وجود سلوك غير لائق في القضية، إلا أنه لا يرقى لفتح تحقيق جنائي“.