إصابة وزراء في الحكومة الإسرائيلية بـ"كورونا" وتأجيل اجتماع هام لـ"الكابينت"

أصيب عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين في الحكومة الإسرائيلية بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ”كابينيت“ لإلغاء اجتماع هام له كان مقررا الأحد المقبل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إصابة رئيس مجلس الأمن القومي إيال هولتا بالفيروس، بينما أعلن وزير الإسكان زئيف اليكن إصابته أيضا، وفق هيئة البث الإسرائيلية ”كان“.

وسبق ذلك، إصابة وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف بفيروس كورونا.

وحسب القناة العبرية، فإنه ”تقرر إلغاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ”كابينيت“ الذي كان مقررا عقده الأحد المقبل، بعد ثبوت إصابة مستشار الأمن القومي بالفيروس“.

وأشارت القناة إلى أنه تم إجراء اختبار أو فحص كورونا لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وموظفيه، وتبين أن العينة كانت سلبية، وهو ما يعني عدم الاصابة بالفيروس.

واستدركت القناة بالقول: ”لكن جاء القرار بإلغاء الاجتماع المقرر للحكومة المصغرة ”كابينيت“ بعد التخوف من التفشي الكبير للفيروس بين أعضاء الحكومة في البلاد“.

وفي السياق، قال مكتب وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، إنه بعد أن شعر الوزير بوعكة صحية الليلة الماضية أجرى فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف مكتب الوزير الإسرائيلي: ”إلكين يطلب من كل من كان على اتصال به في الأيام الأخيرة إجراء فحص كورونا حسب قواعد وزارة الصحة“، مشيرا إلى أن الوزير سيواصل مهامه من العزل في منزله.

وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه تم تسجيل 40430 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن 306 مصابين بالفيروس في حالة الخطر، مشيرة إلى أن معامل الإصابة يستمر في الانخفاض، ويقف الآن عند 1.8 فقط.

وأمس الخميس، أعلنت الوزارة عن وصول متحور جديد من سلالة كورونا إلى إسرائيل، تم تعريفه من خلال الرمز BA.2.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية أنه ”في هذه المرحلة ما من دليل على أن سلوك المتحور الجديد يختلف عن متحور أوميكرون“، لافتة إلى أنها ”ستقوم بإطلاع الجمهور على أي تطورات ذات صلة“.

الجدير ذكره، أن وسائل إعلام عبرية، قالت في وقت سابق إنه تم اكتشاف 20 إصابة في إسرائيل بسلالة جديدة تدعى BA.2 متفرعة من متحور أوميكرون.