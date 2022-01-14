إثيوبيا تطالب بالتحقيق مع مدير "الصحة العالمية" لـ"انحيازه" لتيغراي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طالبت إثيوبيا منظمة الصحة العالمية بالتحقيق مع مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، لنشره ”معلومات مضللة“ و“إساءة التصرف“.

يأتي هذا على خلفية مواقف غيبرييسوس بشأن النزاع الدائر في مسقط رأسه تيغراي، حيث تتهمه إثيوبيا بدعم المتمردين في المنطقة.

وهذا الأسبوع وصف تيدروس، الذي يعد الشخصية الدولية الأبرز المتحدرة من تيغراي الظروف في هذه المنطقة الإثيوبية بأنها ”جحيم“.

وقال إن ”الحكومة الإثيوبية تمنع وصول الأدوية والمساعدات المنقذة للحياة إلى السكان هناك“.

واعتبرت أديس أبابا، أن تعليقات تيدروس تهدد نزاهة منظمة الصحة العالمية، ودعت للتحقيق معه في ”إساءة التصرف وانتهاك مسؤوليته المهنية والقانونية“.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في وقت متأخر الخميس، نقلاً عن رسالة وجهتها إلى المنظمة الصحية الأممية إنه ”يتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، بما في ذلك علاقات إثيوبيا مع إريتريا“.

كما اتهمته الحكومة بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي المصنفة إرهابية في إثيوبيا وخصمها في الحرب المستمرة منذ 14 شهرا شمال البلاد.

وأسفرت المعارك عن مقتل الآلاف ودفع الكثيرين إلى حافة المجاعة.

والجمعة، ذكرت الأمم المتحدة أن 108 مدنيين على الأقل قتلوا في غارات جوية في تيغراي منذ بداية هذا العام.

وقالت الخارجية إن تيدروس ”نشر معلومات مضللة ضارة وعرّض سمعة منظمة الصحة العالمية واستقلاليتها ومصداقيتها للخطر وفق ما ظهر في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤيد بشكل علني الإرهاب الذي ترتكبه جبهة تحرير شعب تيغراي ضد الشعب الإثيوبي“.

واحتجت البعثة الإثيوبية لدى الامم المتحدة أيضا على تصريحات تيدروس، ودعته إلى النأي بنفسه ”عن كل الأمور التي تتعلق بإثيوبيا“.

وقالت على تويتر الأربعاء، ”الموظفون الحزبيون والأشخاص الموجهون شخصيا وسياسيا الذين لا يقومون بأداء وظيفتهم العالمية، يعيقون العمل الاساسي لوكالات الأمم المتحدة“.

واعتبر تيدروس الأربعاء القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى تيغراي التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها حصار بحكم الأمر الواقع، بأنها ”إهانة لإنسانيتنا“.

وقال للصحفيين إنه ”أمر مروع للغاية ويفوق الخيال في هذا الوقت، في القرن الحادي والعشرين، عندما تحرم الحكومة شعبها لأكثر من عام من الغذاء والدواء وباقي الأمور الأساسية للبقاء على قيد الحياة“.

وحمّلت أديس أبابا الجمعة جبهة تحرير شعب تيغراي مسؤولية الحصار، متهمة المتمردين بإغلاق ممرات إنسانية هامة في معقلهم في تيغراي.

ودعت المجتمع الدولي لـ ”محاسبة جبهة تحرير شعب تيغراي على جريمة تجويع الناس في تيغراي“.

وتقاتل القوات الإثيوبية وحلفاؤها الجبهة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي قواته لاخضاع تيغراي بعد اتهامه المتمردين بمهاجمة معسكرات للجيش.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها تيدروس، أول أفريقي يترأس منظمة الصحة العالمية، غضب إثيوبيا بسبب تصريحاته بشأن الحرب.

ففي بداية النزاع اتهمه قائد الجيش الإثيوبي برهانو جولا بمساعدة جبهة تحرير شعب تيغراي في الحصول على أسلحة.

لكن مدير عام منظمة الصحة العالمية نفى هذه المزاعم مشددا أنه ”يقف إلى جانب السلام“.