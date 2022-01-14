إيران تغتال ترامب بالرسوم المتحركة.. وواشنطن تعلق

علّقت واشنطن على فيديو رسوم متحركة، نشره الموقع الإلكتروني للمرشد الإيراني علي خامنئي، حيثُ يُحاكي الفيديو عملية اغتيال تستهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك انتقامًا منه بسبب اغتياله قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني.

وكانت قد قتلت الولايات المتحدة القائد السابق لفيلق القدس في الـ3 من شهر يناير/كانون الثاني لعام 2020، في ضربة جوية أمريكية استهدفت موكبه في مطار بغداد في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ جون كيربي لشبكة ”فوكس نيوز“: ”نحن على علم بذلك، ونعتبره جزءًا من أنشطة إيران التخريبية في المنطقة وتهديدًا لأمننا“.

واعتبر محتوى الفيديو ”استمرارًا لدعم إيران لشبكات إرهابية في بلاد الشام والشرق الأوسط والمنطقة، ودعم الجماعات المتشددة في العراق وسوريا التي تهاجم قواتنا“، مشيرًا إلى أن ”وزارة الدفاع تتأكد من أن لديها المنشآت والقدرة على الدفاع عن الأمريكيين“.

وردا على سؤال عما إذا كان سيأخذ ”هذه التهديدات“ على محمل الجد وما هي إجراءات مواجهتها، أكد كيربي: ”نحن نتعامل مع أي تهديد من إيران على محمل الجد لأن لدينا قوات في المنطقة ويحتاجون إلى الحماية حتى يتمكنوا من الاستمرار في مواجهة تنظيم داعش“.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة ترامب منتصف عام 2018.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس، التعليق على فيديو الرسوم المتحركة، حيثُ قالت: ”أنا لا أتحدث عن هذا“.

ونشر موقع خامنئي مؤخرًا مقطع فيديو، مؤلّفًا من رسوم متحرّكة، يحاكي عملية اغتيال ترامب، ثأرًا لاغتيال قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوّية في العراق قبل عامين.

ويحمل الفيديو عنوان ”الانتقام الحتمي“، ويصوّر كيفية اختراق جهاز يعمل عن بُعد منزل ترامب، الكائن في فلوريدا، ويعطّل عمل كاميرات المراقبة، لتدخل في ما بعد طائرة دون طيّار وتقتله أثناء ممارسته للعبة الغولف.

وكان خامنئي وعدد من القادة العسكريين الإيرانيين قد توعدوا خلال الأيام الماضية مع حلول الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني، بالانتقام من المتورطين في عملية الاغتيال، وفي مقدمتهم ترامب، الذي أعلن عن إصدار أوامره بتنفيذ العملية.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن ”المسلمين سينتقمون من قتلة سليماني إذا لم تتم محاكمة دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو“.