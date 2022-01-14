وزيرة الدفاع الألمانية: "الناتو" لن يسمح لموسكو بابتزازه

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت اليوم الجمعة، إن ”حلف شمال الأطلسي لن يسمح لموسكو بابتزازه.. ولن يتقبل رفض روسيا لتوسعه“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

ونقلت الوكالة عن لامبرشت قولها أمام البرلمان: ”ليس لدى روسيا حق الرفض في قضايا تخص الحلف، ولا يمكنها ابتزازنا.. يجب أن تكون هذه الخطوط الحمراء واضحة في جميع المحادثات المنتظرة“.

وأضافت: ”لكن بين هذه الخطوط الحمراء وبين اندلاع صراع عسكري، هناك حيز كبير يجب أن نستفيد منه“.

ولفتت إلى أنها ستلتقي مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في برلين الأسبوع المقبل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، الجمعة، إن ”الرد الروسي المحتمل في حالة فشل المحادثات الأمنية مع الغرب قد ينطوي على نشر عتاد عسكري“.

وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، الأربعاء، إن ”موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها، إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك“، وفقاً لوكالة ”إنترفاكس“ للأنباء.

وجاءت تصريحات جروشكو بعد محادثات في بروكسل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بشأن مطالب موسكو الأمنية.

وبحسب جروشكو، فإن ”موسكو استعرضت خلال المحادثات إجراءات مضادة محتملة يمكن أن تتخذها في حالة فشل المسار السياسي“.

وأضاف أن ”موسكو تريد ردودا مكتوبة من حلف شمال الأطلسي بشأن مقترحاته حول الضمانات الأمنية الشاملة، ومعرفة كيف سينفذها أو لماذا لا يستطيع فعل ذلك إذا قرر عدم تنفيذها“.

وحشدت روسيا قرابة 100 ألف جندي مع الدبابات والمدفعية على الحدود الأوكرانية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فولودين، إن روسيا تمتلك من السلاح ما لا تمتلكه أي دولة أخرى في العالم، لكنها لا تستخدم هذه الأفضلية في حوارها مع حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

ودعا رئيس مجلس الدوما الروسي، أعضاء الكونغرس الأمريكي، إلى تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان؛ الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وأضاف فولودين: ”أود أن أتوجه إلى أعضاء الكونغرس بالقول، لقد اتفق رئيسا بلدينا على بدء مشاورات حول الأمن العالمي، ومن الضروري العمل على بحث وتنفيذ اتفاقيات الزعيمين وعدم التهديد والترهيب“.