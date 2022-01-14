لافروف يرجح نشر معدات عسكرية إذا فشلت المحادثات الأمنية مع الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الرد الروسي المحتمل في حالة فشل المحادثات الأمنية مع الغرب قد ينطوي على نشر عتاد عسكري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، نقلتها وكالة الأنباء ”رويترز“.

ووضعت روسيا مجموعة من الضمانات الأمنية التي تريد الحصول عليها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وتقول إنها تتوقع ردا مكتوبا على المقترحات الأسبوع المقبل.

في الإطار، كان قد حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن ”الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة روسيا في حال غزوها أوكرانيا“.

وأكد ”إننا سنواجه روسيا بطريقة جديدة غير معتادة في الماضي“.

وتأتي تصريحات بلينكن لراديو ”أمريكا الوطني“، أمس الخميس، بعد أيام من المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في جنيف وحالة من الجمود، بشأن حل الأزمة التي تختمر على طول الحدود الأوكرانية الروسية.

وحشدت روسيا قرابة 100 ألف جندي مع الدبابات والمدفعية على الحدود الأوكرانية.

وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستنفذ الغزو، فإن الخبراء ليسوا واثقين من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعدل عن قرار الغزو بحسب الراديو.

وقال بلينكين: ”من المحتمل أنه (الرئيس الروسي) لم يتخذ قرارًا كاملا بشأن ما سيفعله.. أعتقد أن لدينا مسؤولية مهمة للمساعدة في تشكيل تفكيره والتوضيح مرة أخرى من منظورنا ما هي الخيارات، وما هي عواقب الخيارات التي يمكن أن يتبعها.. والحقيقة أنهم إذا اختاروا المواجهة، وإذا اختاروا العدوان، فنحن مستعدون تمامًا لها“.

وأكد بلينكن أنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام البلدين للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: ”هناك فرص، على ما أعتقد، لمعالجة المخاوف التي لدينا جميعًا بشأن الأمن في أوروبا وإحراز تقدم ملموس بطرق يمكن أن تجيب عن بعض المخاوف الروسية المشروعة، والإجابة بشكل حاسم على المخاوف العديدة التي لدينا ولدى الأوروبيين“.

وتابع بلينكن: ”بدلا من ذلك، كما قلت، إذا اختار فلاديمير بوتين تجديد العدوان على أوكرانيا، فسيكون لذلك عواقب أيضًا“.

وأوضح بلينكن أنه إذا كان هناك تقدم، ”فلن يحدث في بيئة من التصعيد بمسدس موجه إلى رأس أوكرانيا“.