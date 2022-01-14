تقرير: فريق بوريس جونسون كان يحتفل بينما ملكة بريطانيا تودع زوجها وحيدة

بينما كانت ملكة بريطانيا تحضر وحيدة حزينة مراسم دفن زوجها.. كان فريق رئيس الوزراء بوريس جونسون يحضر حفلا بمقره في داوننج ستريت، في وقت كان فيه تجمع أفراد من أُسر مختلفة داخل أماكن مغلقة محظورا.

ويواجه جونسون حاليا أكثر الأزمات حرجا خلال رئاسته مجلس الوزراء بعد تكشف أمر سلسلة من التجمعات في داوننج ستريت خلال فترة الإغلاق والحظر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.. في وقت ربما كان يتعذر فيه على المواطن العادي أن يودّع قريبا يحتضر.

وبعد أن حقق جونسون فوزا انتخابيا ساحقا في 2019، خرج يوم الأربعاء الماضي ليعتذر بعد حفل لاحتساء الخمور في مقره الرسمي في أول فترة إغلاق بسبب كورونا في بريطانيا، واعترف بأنه كان حاضرا في الحفل.

وقالت صحيفة تليغراف إن حفلي مشروبات آخرين أقيما أيضا داخل داوننج ستريت في 16 أبريل/ نيسان 2021 عندما كانت هناك قيود على اللقاءات الاجتماعية سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة. وقالت إن جونسون كان بمقره الريفي في تشيكرز في ذلك اليوم.

وفي اليوم التالي، كانت الملكة إليزابيث تودع زوجها فيليب الذي توفي عن 99 عاما.

وقفت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما، متشحة بالسواد وبوجه يكسوه الحزن البالغ، وحيدة محنية الرأس أثناء إنزال جثمان رفيق دربها على مدى 73 سنة إلى القاعة الملكية في كنيسة القديس جورج.

في المقابل، وفي داوننج ستريت، كان الأمر مختلفا جدا، حيث قالت التليغراف إن فريق جونسون توجه إلى متجر قريب لشراء المشروبات الكحولية واستخدم جهاز كمبيوتر محمولا لإطلاق الموسيقى، وتحطمت أرجوحة يستخدمها ابن جونسون الصغير.

على إثر ذلك، طالب معارضو جونسون باستقالته، ووضعوه في صورة ذي الوجهين الذي يطالب الشعب بالالتزام ببعض من أشد القواعد إيلاما وقت السلم بينما فريقه يلهو ويمرح.

وانضم لهذه المطالبات عدد محدود، لكنه آخذ في الزيادة، من حزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون، خشية أن تسبب هذه الأحداث ضررا بفرص الحزب الانتخابية.

أما جونسون نفسه، (57 عاما)، فقد قدم روايات متعددة لهذه الحفلات تراوحت بين نفي خرق أي قواعد وبين تفهم الغضب مما بدا من رياء في قلب الدولة البريطانية.

اعتذارات

وكان أحد الاحتفالات التي أقيمت في داوننج ستريت في أبريل/نيسان 2021 لتكريم جيمس سلاك، مدير الاتصالات السابق، الذي قال اليوم الجمعة إنه يريد أن ”يعتذر بلا أي قدر من التحفظ عما أثير من غضب وإيذاء“.

وقال سلاك، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس تحرير صحيفة ”صن“، في بيان، إن التجمع ”ما كان يجب أن يحدث في الوقت الذي حدث فيه“.

وحين سئل متحدث باسم داوننج ستريت عن أنباء إقامة حفلات في اليوم السابق لجنازة الأمير فيليب قال إن سلاك ”أدلى بكلمة توديع لزملائه يشكر فيها كلا منهم على ما قدموه له من دعم، سواء من كانوا موجودين في المكتب للعمل أو الذين يعملون من المنزل من خلال الشاشة“.

وقالت الشرطة البريطانية الخميس إنها لن تفتح تحقيقا في أمر عقد تجمعات بمقر إقامة جونسون خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا ما لم يتوصل تحقيق داخلي تجريه الحكومة إلى دليل يثبت حدوث مخالفات جنائية محتملة.