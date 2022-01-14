بعد تعرضها لهجوم معلوماتي.. الاتحاد الأوروبي يعلن "تعبئة كافة الموارد" لمساعدة أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الجمعة، أن الاتحاد يحشد ”كافة موارده“ لمساعدة أوكرانيا بعد تعرضها لهجوم معلوماتي كبير.

وأكد بوريل أن ممثّلي اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة الهجوم، والذي قال إنه ”يستحق الإدانة“.

وقال للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إنه تم تفعيل وحدة الاستجابة الإلكترونية السريعة بالاتحاد.

وأضاف: ”نحن نقوم بتعبئة كافة مواردنا لمساعدة أوكرانيا للتعامل مع هذا النوع من الهجمات المعلوماتية“.

وطُلب من كلّ حكومات الاتحاد الأوروبي المشاركة، ”حتى لو أن أوكرانيا ليست عضوًا“ في الاتحاد، بحسب بوريل.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه ”توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص“.

وتابع: ”ليس لدينا دليل“، ولكن ”يمكنكم تصوّر من قام بذلك“.

من جهته، أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني الجمعة، أن الهجوم المعلوماتي الكبير لم يُسفر عن أي تسرّب لبيانات شخصية، مؤكدا بدء التحقيقات.

وقال في بيان: ”لم يتمّ تغيير محتوى المواقع ولم تُسرّب أي بيانات شخصية بحسب معلومات أولية“.

وكان عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في أوكرانيا تعرض، يوم الجمعة، لهجوم معلوماتي كبير لم تتبنّه أي جهة على الفور، في وقت يتصاعد التوتر بين كييف وموسكو.

واتّهمت اوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو عدّة مرّات بشن بهجمات معلوماتية على مواقعهم الإلكترونية والبنى التحتية الخاصة بهم، الأمر الذي تنفيه روسيا.

ولاحظت وكالة ”فرانس برس“ تعذّر الدخول إلى مواقع إلكترونية وزارية، من بينها مواقع وزارة الخارجية ووزارة حالات الطوارئ، صباح الجمعة.

وقبل أن يُعطَّل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية، نُشرت رسالة على الصفحة الرئيسة باللغات الأوكرانية والروسية والبولندية.ا

وجاء في الرسالة، بحسب مراسل وكالة ”فرانس برس“: ”أيّها الأوكرانيون، خافوا واستعدّوا للأسوأ. تمّ تحميل كل بياناتكم الشخصية على الإنترنت“.

وكانت الرسالة مرفقة بعدّة شعارات، منها علم أوكراني مشطوب.

وأعلنت وزارة التربية والعلوم على صفحتها في فيسبوك أن موقعها الرسمي ”مغلق مؤقتًا بسبب الهجوم الشامل الذي حصل ليل 13-14 كانون الثاني/يناير“.

واستُهدفت أوكرانيا عدّة مرّات بهجمات معلوماتية في السنوات الأخيرة، لا سيّما في العام 2017 طالت بنى تحتية مهمّة وفي العام 2015 على شبكتها الكهربائية.

وكشف القضاء الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر 2021، أنّه وجّه الاتهام إلى ستة من عناصر الاستخبارات العسكرية الروسية بشن الهجمات المعلوماتية في 2015 و2017، وأيضًا بحق آخرين في جميع أنحاء العالم مثل الذين استهدفوا حزب إيمانويل ماكرون قبل الانتخابات الفرنسية العام 2017، والألعاب الأولمبية العام 2018 في كوريا الجنوبية.

ولم تتبنّ أي جهة على الفور الهجوم الذي حصل الجمعة، ولم تتّهم السلطات أحدًا، غير أنه يأتي وسط تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا المجاورة التي تتهمها كييف وحلفاؤها الغربيون بالتخطيط لغزو جديد للأراضي الأوكرانية.

وعُقدت عدّة جلسات من المحادثات بين مسؤولين روس وغربيين في الأيام الأخيرة؛ لنزع فتيل الأزمة، ولكن دون إحراز أي تقدم.