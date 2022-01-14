بلينكن: أمريكا ستواجه روسيا بطريقة جديدة

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن ”الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة روسيا في حال غزوها أوكرانيا“، مؤكدا ”أننا ستواجه روسيا بطريقة جديدة غير معتادة في الماضي“.

وتأتي تصريحات بلينكن لراديو ”أمريكا الوطني“، الخميس، بعد أيام من المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في جنيف وحالة من الجمود بشأن حل الأزمة التي تختمر على طول الحدود الأوكرانية الروسية.

وحشدت روسيا قرابة 100 ألف جندي مع الدبابات والمدفعية على الحدود الأوكرانية.

وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستنفذ الغزو، فإن الخبراء ليسوا واثقين من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعدل عن قرار الغزو بحسب الراديو.

وقال بلينكين: ”من المحتمل أنه (الرئيس الروسي) لم يتخذ قرارًا كاملا بشأن ما سيفعله.. أعتقد أن لدينا مسؤولية مهمة للمساعدة في تشكيل تفكيره والتوضيح مرة أخرى من منظورنا ما هي الخيارات، وما هي عواقب الخيارات التي يمكن أن يتبعها.. والحقيقة أنهم إذا اختاروا المواجهة، وإذا اختاروا العدوان، فنحن مستعدون تمامًا لها“.

وأكد بلينكن أنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام البلدين للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: ”هناك فرص، على ما أعتقد، لمعالجة المخاوف التي لدينا جميعًا بشأن الأمن في أوروبا وإحراز تقدم ملموس بطرق يمكن أن تجيب على بعض المخاوف الروسية المشروعة، والإجابة بشكل حاسم على المخاوف العديدة التي لدينا ولدى الأوروبيين“.

وتابع بلينكن: ”بدلا من ذلك، كما قلت، إذا اختار فلاديمير بوتين تجديد العدوان على أوكرانيا، فسيكون لذلك عواقب أيضًا“.

وأوضح بلينكن أنه إذا كان هناك تقدم، ”فلن يحدث في بيئة من التصعيد بمسدس موجه إلى رأس أوكرانيا“.

وأكد أن ”الأطراف بحاجة إلى رؤية وقدر من الهدوء الهادف إذا كان هناك تقدم ملموس بالفعل“.

وبحسب الراديو، حذر بلينكن روسيا مرارًا من أنه ستكون هناك ”عواقب وخيمة“ إذا هاجمت أوكرانيا، دون الخوض في الكثير من التفاصيل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو، بما في ذلك في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، فيما جاء المزيد من العقوبات بعد تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية في عام 2016.

وقال بلينكن: ”لن أشرح ما سنفعله تحديدا، باستثناء القول إنه عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، وعندما يتعلق الأمر بالتدابير الاقتصادية والمالية، وكذلك التدابير، عند الضرورة، لتعزيز أوكرانيا دفاعيًا، وتعزيز الناتو أيضا، فنحن نخطط للقيام بأشياء لم نقم بها في الماضي“.

وأضاف: ”وأعتقد أن روسيا تدرك جيدًا العديد من الأشياء التي سنفعلها إذا وضعونا في موقف يتعين علينا القيام به“.