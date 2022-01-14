"التايمز": روسيا تهدد أمريكا بنشر أسلحة في كوبا وفنزويلا

ذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن ”روسيا وجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة من احتمالية نشرها بنية تحتية عسكرية على أعتاب واشنطن في كوبا وفنزويلا، إذا لم يتعهد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بوقف توسعه في شرق أوروبا“.

وقالت الصحيفة إن ”نائب وزير الخارجية الروسي، الذي قاد الوفد الروسي في محادثات هذا الأسبوع، سيرغي ريابكوف، رفض استبعاد مثل هذه الخطوة عندما سُئل على وجه التحديد عن إمكانية حدوث ذلك في حالة انهيار المحادثات مع واشنطن بشأن التوترات مع أوكرانيا“.

وأضاف: ”لا أريد تأكيد أي شيء أو استبعاد أي شيء.. هذا يعتمد على خطوات نظرائنا الأمريكيين“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”ريابكوف لم يحدد نوع المعدات العسكرية التي يمكن أن ترسلها روسيا إلى أمريكا اللاتينية، لكنه أوضح أن أي رد قد يشمل مساعدات من القوات البحرية الروسية“.

وأكد أن ”بلاده لديها علاقات جيدة مع كاراكاس وهافانا“.

وقال ريابكوف إن ”هناك القليل من المؤشرات على استعداد ”الناتو“ للموافقة على مطالب موسكو“، واصفًا الوضع بأنه ”مقلق“ ويصور روسيا على أنها محاطة بشكل متزايد بدول معادية.

وأضاف: ”ليس لدينا مكان نلجأ إليه“.

ولدى سؤاله عن احتمال إبرام صفقة نهائية مع ”الناتو“، أجاب ريابكوف بـ“قول روسي شعبي“: ”الأمل دائمًا يموت أخيرًا“.

وانتهت المحادثات، التي جرت هذا الأسبوع بين المسؤولين الأمريكيين والروس و“الناتو“ حول مطالب موسكو دون تحقيق انفراجة، حيث شدد التحالف العسكري الغربي أنه لن يسمح لروسيا بإملاء سياساتها، بينما قال الكرملين إنه ليس على استعداد للتنازل عن مطالبه.

وقال ريباكوف أمس الخميس، إن المحادثات وصلت بشكل أساس إلى ”طريق مسدود“.

وكانت موسكو طالبت الشهر الماضي ”الناتو“ بوقف قبول أعضاء جدد (أوكرانيا وجورجيا) وسحب قواته من دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الحلف بعد العام 1997 (بولندا ورومانيا ودول البلطيق).

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب باتخاذ موقف ”متعجرف لا يتزعزع ولا هوادة فيه“، لكنه قال إنه لا يزال هناك بعض الأمل في تحقيق انفراجة: ”الحقيقة القاسية الآن هي أننا تلقينا وعدًا برد مكتوب.. سننتظر ثم سنحدد خطواتنا المقبلة“.

وتأتي تعليقات لافروف ونائبه في الوقت الذي قال فيه الكرملين إن عدم إحراز تقدم في مناقشات هذا الأسبوع، يعني أن روسيا ليس لديها حافز ”لتهدئة“ التوترات بشأن أوكرانيا.

وحذر من أن أي عقوبات أمريكية تستهدف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد تؤدي لانهيار كامل في العلاقات.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: ”إن فرض عقوبات على رئيس دولة يتجاوز الحد، ويمكن مقارنته بقطع العلاقات“.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي هددوا بفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، إذا غزت أوكرانيا، بما في ذلك إجراءات ضد بوتين شخصيًا.

بدوره، حذر ألكسندر لوكاشفيتش، المبعوث الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أمس من أن موسكو ستضطر إلى ”القضاء على التهديدات غير المقبولة لأمنها القومي“، إذا رفض ”الناتو“ الموافقة على سحب قواته من وسط وشرق أوروبا، دون ذكر أي تفاصيل.

وأضاف: ”نريد أن نحذر بصراحة وصدق من تفاقم الأوضاع إذا كانت هناك أي محاولات لإطالة أمد عملية تفاوض جوهرية بشأن الضمانات الأمنية في إطار الحوار الروسي مع الولايات المتحدة والناتو، أو تقويضها إلى نقطة تبادل لا طائل من ورائها“.

وشدد قائلاً: ”الوضع الأمني ​​لجميع الدول دون أي استثناء“.

ووفقا لـ“التايمز“، سبق وأن شبهت موسكو نشر الصواريخ الأمريكية على حدود روسيا بأزمة الصواريخ الكوبية العام 1962، التي دفعت العالم إلى شفا حرب نووية. وكان ريابكوف قد صرح الشهر الماضي، بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية متوسطة المدى إلى حدودها الغربية إذا لم يتم الاتفاق مع ”الناتو“.